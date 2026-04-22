Locales de Castellón participantes y precios en la nueva edición de la ruta Primavera Gastronómica Castelló Ruta de Sabor

Arranca la quinta edición de la ruta Primavera Gastronómica Castelló Ruta de Sabor, con la que la Diputación de Castellón busca celebrar la esencia de la provincia, la riqueza de sus productos y el talento culinario.

Hasta 26 locales de la provincia, entre ellos restaurantes, gastrobares, productores, comercios gastronómicos, almazaras y empresas de experiencias, se suman a la iniciativa amparador por la marca gastroturística Castelló Ruta de Sabor que se alargará del 23 de abril al 24 de mayo, con los productos de temporada, de kilómetro cero y de proximidad como protagonistas.

“Castellón es un territorio privilegiado con una extensa, variada y rica despensa mediterránea. Y la Primavera Gastronómica es una oportunidad irrepetible para saborear la identidad de nuestra tierra, para disfrutar de la cocina local, con productos de temporada y de kilómetro cero”, ha destacado el vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez.

De Vinaròs a Cinctorres

La propuesta se extiende de costa a interior, conectando enclaves como Vinaròs, Peñíscola, Alcossebre, Benicarló o Castelló de la Plana con destinos de interior como Morella, Culla, Cinctorres, les Coves de Vinromà, Forcall, Vall d’Alba, Atzeneta del Maestrat o Sant Mateu, entre otros. Un recorrido que permite descubrir la diversidad de paisajes y tradiciones que definen la identidad gastronómica de la provincia.

Así, los productos del mar y de la huerta, los aceites, los vinos y las elaboraciones artesanales marcan el ritmo de esta edición. A partir de ellos, cada uno de los 26 establecimientos participantes ha elaborado menús, degustaciones y experiencias que ponen en valor “la cocina de proximidad y el vínculo entre producto y territorio”, ha subrayado Andrés Martínez, quien ha insistido diciendo que “la mejor forma de darle la bienvenida a la primavera es degustando los productos de Castellón”.

Virginia Ochoa, Marta Barrachina y Andrés Martínez, en una reunión. / MEDITERRÁNEO

En este sentido, el vicepresidente provincial ha puesto en valor la programación de estas jornadas, que combina gastronomía, paisaje y cultura local, animando a la ciudadanía a descubrir Castellón de forma pausada, “saboreando cada rincón”. “Queremos que tanto nuestros vecinos como quienes nos visitan vivan Castellón a través de su gastronomía y estas jornadas son una oportunidad para degustar propuestas culinarias creativas y de calidad”.

Opciones para todos los bolsillos

Así, cada uno de los restaurantes y bares participantes presenta menús especiales donde el producto local es el hilo conductor, con propuestas que van desde la cocina más tradicional hasta creaciones contemporáneas. “Opciones pensadas para todos los públicos, con precios que oscilan entre 18 y 66 euros”, ha explicado Andrés Martínez.

Entre las muchas creaciones que podrán degustarse destacan propuestas como almendras trufadas del Maestrat sobre una base de mermelada de la bodega, la flor de alcachofas con yema curada en soja y cecina crujiente o Falso arroz de chuleta de vaca madurada con mayonesa de trufas de Altura. Para los amantes del dulce, se proponen postres tan sugerentes como la cuajada de leche de oveja con miel de Coratxà, la torrija de brioche caramelizada con helado de caramelo y tierra de lotus, entre otras delicias. Todos ellos se acompañan de vinos con I.G.P. Castelló y de los mejores aceites de la provincia.

Las experiencias y propuestas de producto completan la programación con planes que van más allá de la mesa. Los visitantes pueden participar en catas sensoriales que combinan vinos, aceites y productos locales, descubrir el origen de ingredientes como la almendra en entornos rurales, adentrarse en el mundo de la apicultura o conocer de cerca la actividad pesquera en la costa.

La oferta se completa con propuestas centradas en el producto, como cestas de temporada con frutas de primavera o selecciones gourmet que reúnen embutidos, quesos, vinos y dulces tradicionales de la provincia. Todo ello pensado para disfrutar, aprender y, también, llevarse a casa una muestra del sabor de Castellón.

Los locales participantes

964 Tasting Shop (Alcalà de Xivert)

Casa Lola (Grau de Castelló)

Hostatgeria Sant Jaume (Coratxà)

Mas De La Mezquita (Culla)

Nou Escull (Grau de Castelló)

Restaurante Brasería La Bodega (Sant Mateu)

Quesería Tot de Poble (Les Coves de Vinromà)

Reviscolem El Ring (Cinctorres)

Restaurant & Rooms Cabrit (Sant Mateu)

Caffé del Mar (Peñíscola)

San Remo (Altura)

Viu Els Ports (Forcall)

Vive Peñíscola (Benicarló)

Restaurante Font De Sant Pere (El Ballestar)

Restaurante Aborigen (Peñíscola)

Casa Dels Capellans (Traiguera)

Pou De Beca Restaurant (Vall d’Alba)

La Bodeguetta de Casa Perito (Vall d’Alba)

Mesón del Pastor (Morella)

Casa Ramón (Atzeneta del Maestrat)

La Frutería Castellón (Castelló)

Cooperativa Agricola San Isidro Castellón (Castelló)

La Carabassa Bar (Vinaròs)

Vinatea (Morella)

La Carrasca (Culla)

Carns I Embotits Maribel (Castelló)

Quienes disfruten de cualquiera de las propuestas podrán valorar su experiencia gastronómica mediante un código QR disponible en cada establecimiento o actividad, contribuyendo así a mejorar futuras ediciones. Destacar que solo las empresas que cuentan con la marca Castelló Ruta de Sabor pueden participar en estas jornadas. Aquellos establecimientos o empresas que deseen unirse a la marca pueden hacerlo completando el formulario de adhesión disponible en www.castellorutadesabor.es o contactando con el Patronato Provincial de Turismo de Castellón a través del correo electrónico castellorutadesabor@dipcas.es.