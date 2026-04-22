PATIM: El juego digital ya está en la mitad de los casos de ludopatía

PATIM ha presentado este miércoles su Memoria 2025. En ella la oenegé castellonense destaca que el juego patológico on line ya supera al presencial. En ese sentido, el juego patológico alcanza al 26% de las personas atendidas, una cifra en aumento que sitúa esta conducta por encima de otras adicciones tradicionales como el alcohol. Asimismo, el 57,4% de los problemas de ludopatía se desarrollan en entornos digitales, frente al 42,6% que aún se vinculan al juego presencial.

“Se dibuja un escenario donde la ludopatía y el consumo de varias sustancias al mismo tiempo ganan terreno con rapidez, muchas veces sin que la persona sea consciente de esta realidad, y actúan como catalizadores de vulnerabilidades múltiples”, asegura el presidente de Patim, Francisco López y Segarra.

En el acto, se ha presentado el perfil de las personas con problemas de adicción. De ella destaca su inicio precoz. El 85% de las personas atendidas inició el consumo -de sustancias o conductas adictivas- entre los 11 y los 18 años, como destacó Francisco López, presidente de PATIM.

Otro rasgo es el policonsumo. Y es que el 45% de las personas atendidas reconoce el uso de la cocaína como sustancia principal o la combina con alcohol y juego, una mezcla que complica los procesos terapéuticos y aumenta los riesgos asociados. Para el presidente de Patim resulta muy preocupante que cocaína, juego y alcohol estén presentes, de forma directa o indirecta, en nueve de cada diez intervenciones que realiza

Brecha de género

También se percibe una brecha de género, ya que solo una de cada cuatro personas en tratamiento (24,7%) son mujeres, pese a que suelen presentar mayores niveles de vulnerabilidad. La entidad dispone como recursos específicos de dos viviendas destinadas a mujeres. El único recurso de Patim en el que la población femenina es mayoritaria es el servicio de empleo, que ha logrado 14 inserciones labores en 2025.

Edad

Según explican desde PATIM respecto a la edad de inicio, "algunos pacientes reconocen que comenzaron a consumir alcohol con 11 años, pero no es lo habitual. Es más en torno a los 14 años cuando es más habitual que empiecen a probar con el juego y el alcohol. Entre los 14 y los 16 es frecuente encontrar el consumo de cannabis. En el caso del juego, influye mucho el control familiar sobre la tecnologá (móviles, pantallas), porque las barreras legales son fáciles de superar en el entorno online".

Salud mental e ideación suicida

PATIM también ha puesto el acento en la estrecha relación entre adicciones y salud mental. No en vano, la incidencia de patología dual es elevada, pues está diagnosticada en el 31% de los casos.

Además, preocupa la ideación suicida, presente en el 88% de los casos atendidos, lo que obliga a reforzar los dispositivos de atención psicológica.

Falta de financiación

En el último año PATIM ha prestado un servicio a 1.325 personas a través de 32 programas distintos. No obstante, el 31% de ellos no ha recibido financiación para su ejecución, a pesar de que a través de ellos se ha atendido a 422 personas. “Una falta de recursos a la hay que sumar el golpe que ha supuesto este año quedar fuera del reparto del IRPF autonómico –explica López y Segarra- porque perder los programas financiados por la ciudadanía a través de la ‘x solidaria’ en la declaración de la renta ha puesto contra las cuerdas la continuidad de muchas pequeñas y medianas entidades, la base de la red asistencial”.

El presidente de PATIM, Francisco López. / ERIK PRADAS

A pesar de ello, la organización mantiene su actividad investigadora —con colaboraciones en12 estudios en curso sobre jóvenes y juego, migración, voluntariado o nuevos enfoques terapéuticos— y su participación en redes tanto del Tercer Sector e institucionales. En cifras globales, Patim ha atenido a 476 personas dentro del área de prevención, 475 en sus servicios asistenciales –tratamiento-, 234 en asesoramiento y 140 utilizaron el servicio de integración laboral.

Centro de día

El perfil de las personas atendidas en el centro de día de Castelló corresponde al de un hombre, soltero, de más de 39 años y nacionalidad española, con un equilibrio entre activo laboralmente o en paro, que ha completado el graduado escolar o Bachiller. Acude a tratamiento por cocaína, alcohol y/o ludopatía y su primer contacto en conductas adictivas se produce entre los 11 y 18 años. Tiene antecedentes familiares en adicciones.

Comunidad terapéutica

En el caso de la comunidad terapéutica, también es un hombre, de entre 34 y 41 años, soltero, en paro, de nacionalidad española, con estudios secundarios primera etapa. Es consumidor de cocaína por vía intranasal, comenzó a tomar drogas entre los 15 y 18 años, pero carece de antecedentes familiares de adicción y no presenta patología dual.

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Juego patológico

Por lo que respecta al programa de juego patológico, el perfil es el de un hombre, de 38 años, nacionalidad española, que está casado o en pareja, con estudios secundarios completos y empleado. Acude a tratamiento para abordar una adicción relacionada con las máquinas tipo “B” + onsumo de sustancias o por apuestas deportivas. Reconoce que se inició en el juego siendo menor de edad.