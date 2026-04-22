El PSPV-PSOE de Castellón exige al Consell que diga cuánto cuesta derivar a la privada "mientras infrautiliza la sanidad pública"

El PSPV-PSOE ha instado al Consell del PP a explicar “cuánto nos está costando a la ciudadanía derivar pacientes a la sanidad privada mientras mantienen infrautilizados recursos, equipos y profesionales de la pública”. La diputada socialista Rocío Ibáñez ha reclamado transparencia y explicaciones claras sobre un modelo que, según ha advertido, está rodeado de “oscurantismo” y que tiene consecuencias directas sobre el funcionamiento del sistema sanitario.

Ibáñez ha calificado la situación de “muy grave” y ha denunciado que, mientras las listas de espera "continúan desbocadas" en Castellón y en la Comunitat Valenciana, “la única solución del PP es sacar la cartera y regar a empresas privadas con los recursos de todos en lugar de reforzar el sistema público y resolver el problema desde dentro”. En este sentido, ha señalado que detrás de esta estrategia “lo que se intenta ocultar es el modelo privatizador de Ribera Salud que siempre ha querido el PP y que, de nuevo, intenta consolidar”.

En esta línea, la diputada de Altura ha recordado que los socialistas valencianos han denunciado ante el TSJCV al conseller de Sanidad, Marciano Gómez, por ocultar cuánto dinero está gastando el Consell en derivaciones a la sanidad privada. “Queremos conocer las cifras económicas y las condiciones con las que se están derivando pacientes”.

"Mala planificación"

La diputada castellonense ha advertido de que cada derivación a la privada, mientras exista capacidad desaprovechada en la sanidad pública, “es un síntoma claro de mala planificación y de una renuncia al deber político de cuidar el sistema público”. Por ello, ha defendido que la Generalitat “debería poner todos los recursos públicos a pleno rendimiento antes de dejarlo en manos de los negocios privados”.

A este respecto, Ibáñez ha cuestionado que se pueda “pedir confianza en la sanidad pública mientras se la relega a un segundo plano, sin médicos y con equipos infrautilizados mientras se alimenta un circuito paralelo de derivaciones”. Para el PSPV-PSOE, esta es la prueba de que el PP no está resolviendo el problema de fondo, sino profundizando un modelo que debilita la pública y abre una brecha cada vez mayor en la atención sanitaria.

“Lo que exigimos es un cambio de rumbo que dé más inversión a la pública, más rendimiento de los recursos propios, menos opacidad y una estrategia seria para reducir las listas de espera”, ha sentenciado Rocío Ibáñez