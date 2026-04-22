La refinería de Castellón reduce la huella de carbono de sus actividades

La refinería de bp en Castellón es una de las más avanzadas de Europa, y de manera continuada se realizan diferentes procesos de mejora. Entre las actuaciones más conocidas están las paradas técnicas, que se realizan cada pocos años, y que suponen la paralización temporal de la labor productiva habitual para coger impulso hacia el futuro. La última fue a finales de 2023, y en esa operación se destinaron 113 millones de euros para favorecer la transformación de su actividad en un hub de energía integrada, con la mirada puesta en la descarbonización. El objetivo pasa por adoptar de forma progresiva la fabricación de biocombustibles.

Fue la parada técnica más ambiciosa en más de medio siglo de presencia de la refinería, y en ella participaron hasta 309 empresas diferentes, con la participación de unos 4.000 trabajadores.

Momento de la última parada técnica de bp Castellón, en 2023. / Mediterráneo

Inversiones para la transición energética

Una piedra fundamental de este proceso es la creación de Castellón Green Hydrogen S.L., una empresa conjunta entre bp e Iberdrola para fabricar cerca de 2.800 toneladas anuales de hidrógeno verde. En estos momentos la construcción ya está a punto de finalizar, y se espera que la actividad eche a andar a partir de esta primavera. Es la principal actuación de estas características en construcción en España, con una potencia de 25 megavatios, y una inversión de 70 millones de euros.

La nueva instalación sustituirá una parte del hidrógeno gris que se emplea en estos momentos en los procesos de la refinería, y evitará la emisión de 23.000 toneladas de CO2 al año, que equivale a la huella que dejan 5.000 coches en el mismo periodo. Para el futuro se contempla la posibilidad de extender el uso de este hidrógeno elaborado a partir de fuentes renovables a otros sectores productivos con dificultades para descarbonizarse, como el transporte pesado o la industria azulejera.

Biocombustibles y nuevas materias primas

Inés Cardenal, de AICE, expone que a este proceso continuo de inversiones y mejoras "se une la elaboración de combustibles con la presencia de otras materias, como residuos". Incluso la planta de bp en la provincia es pionera en una solución que cobra actualidad en estos momentos de incertidumbre sobre el suministro de queroseno: la fabricación de biocombustibles para aviones. Hace tres años se hizo la primera experiencia real con carburante certificado en sostenibilidad, con un vuelo de carga entre Zaragoza y Chile.

En estos momentos la planta castellonense coprocesa más de 100.000 toneladas de combustibles renovables al año, y puede trabajar hasta con 330.000 toneladas anuales de materia prima biológica, que incrementa las vías renovables.

Petición de estabilidad regulatoria

Para acelerar en estos procesos, la directora general de AICE, Elena Mateos, hizo una reflexión durante la presentación del Balance Energético 2025. Reclamó que los organismos competentes trabajen en la elaboración de un marco regulatorio que aporte certidumbre a largo plazo y permita desplegar las inversiones necesarias para avanzar en la transición energética, cara a los objetivos de neutralidad climática en el año 2050.

El nuevo conflicto geopolítico ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de que cada país pueda contar con una suficiente autonomía en situaciones complejas. Ocurrió con el suministro industrial durante la pandemia, y también se dio con la invasión rusa de Ucrania. Hace apenas cuatro años se puso en duda la garantía de disponer de gas natural suficiente, ya que buena parte de Europa tenía una dependencia casi absoluta del gas originario de Rusia.

Más autonomía ante las crisis energéticas

Diego Mateos, de GESE Energía, recordó que España pudo soportar mejor estas tensiones, al disponer de una serie de plantas regasificadoras repartidas por el territorio nacional. Una de ellas, en el puerto de Sagunt. De esta manera se pudo alternar el gas de Argelia, que es uno de los principales proveedores, con la energía procedente de barcos metaneros.

"Ahora volvemos a encontrarnos con un problema parecido, aunque la situación entre España y el resto de la Unión Europea vuelve a ser diferente", comenta. En este momento, las reservas del conjunto de los 27 "se encuentran en un 30%, mientras que las reservas de España están al 56%, de modo que para el próximo invierno estarán prácticamente llenas". Esta existencia de instalaciones básicas para el suministro energético se repite ahora con los derivados del petróleo y las refinerías, que pueden esquivar de manera más eficaz el bloqueo del crudo procedente de Oriente Medio.

Impacto en Castellón y la cerámica

El precedente del gas fue relevante en Castellón, que consume grandes cantidades para la cerámica. Pese a esta garantía, en los dos casos se sufre el conflicto a través de la subida de precios.