Guía completa: Cómo y dónde obtener el certificado de vulnerabilidad en Castellón

La nueva regularización extraordinaria de migrantes en España permite que las ONG autorizadas y sindicatos colaborar en la tramitación. En el listado del Ministerio de Inclusión, Segridad y Servicios Sociales figuran 188 entidades en toda España, aunque algunas de estas asociaciones cuentan con sedes en distintos puntos de la geografía nacional. 23 de ellas están en la Comunitat Valenciana y dos de ellas en Castellón.

Una de ellas es la asociación castellonense somcustòdia, acreditada en el registro electrónico de Extranjería, que participa en el proceso de regularización abierto por el Gobierno con atención gratuita, charlas informativas y una red de apoyo en varios municipios para orientar a personas migrantes en situación de vulnerabilidad.

La regularización de migrantes ha sacado a la luz una realidad que ya formaba parte del día a día de la sociedad. Así lo defiende Esperanza Meléndez, trabajadora social y directora de la Asociación somcustòdia, entidad colaboradora acreditada en el registro electrónico de Extranjería y una de las organizaciones que está participando en este proceso de regularización.

Aflora una realidad existente

Meléndez sostiene que esta medida ha permitido “aflorar” a personas que ya viven aquí, forman parte de la comunidad y llevan a sus hijos al colegio. A su juicio, se trata de “una oportunidad única” para evitar que queden al margen y para que puedan acceder a derechos, oportunidades y también obligaciones.

Las colas: la percepción de una desorganización alimentada

La responsable de somcustòdia admite que las imágenes de colas no ayudan, pero matiza que la situación “no es tan atropellada” como puede parecer. En su opinión, existe una percepción de desorganización alimentada, en parte, por el hecho de concentrar a tantas personas en un único punto de atención.

Entidades colaboradoras

Frente a esa idea, recuerda que no solo existe un lugar para obtener la documentación. En Castellón, subraya, también trabajan entidades colaboradoras acreditadas como somcustòdia o el Centro de Desarrollo Rural Alt Maestrat, que pueden orientar y acompañar a quienes buscan regularizar su situación.

La entidad gratuita orienta sobre las distintas vías de acceso y evita trámites innecesarios.

Emite certificados de vulnerabilidad

Desde el primer día en que fue posible, somcustòdia ha estado emitiendo certificados de vulnerabilidad. En el caso de los servicios de atención primaria de los Servicios Sociales, el procedimiento resulta sencillo porque muchas de las personas que lo solicitan ya eran usuarias de esos recursos.

Aun así, Meléndez advierte de que muchas personas llegan angustiadas pensando que ese certificado es la única puerta de entrada a la regularización. Sin embargo, insiste en que no siempre es necesario, ya que en algunos casos puede haber otros supuestos que permitan acceder al proceso, como la vía laboral mediante una declaración responsable de haber encontrado trabajo.

El servicio que presta la asociación es gratuito, un aspecto que la directora destaca en un contexto en el que muchas personas acuden con urgencia y con escaso conocimiento de los pasos que deben dar.

En todo caso, somcustòdia cuenta con el asesoramiento de una abogada especialista en extranjería para ayudar a resolver dudas.

Apoyo al interior

somcustòdia ha impartido charlas en varios municipios y mantiene coordinación con los dispositivos de atención en Argelita, Montanejos, Atzeneta y Morella, a través de los servicios sociales municipales. Ese entramado funciona como una red de apoyo para ordenar las solicitudes y canalizar la atención.

Certificado de vulnerabilidad: "No se le está haciendo a todo el mundo"

El sistema arranca cuando la persona que necesita el certificado aporta sus datos por WhatsApp para poder ser citada. A partir de ahí, un voluntario elabora los listados y va llamando por orden de llegada para concertar la entrevista con la asistenta social. En esa cita se verifica si la persona cumple los criterios exigidos para la emisión del certificado de vulnerabilidad y si cuenta con la documentación acreditativa necesaria.

Solo después de esa comprobación se les cita para recoger el documento, siempre que reúnan las condiciones exigidas. “No se le está haciendo a todo el mundo”, matiza Meléndez.

El obstáculo del certificado digital

La directora de la asociación reconoce también que muchas personas migrantes carecen de certificado digital. En esos casos, este recurso permite pedir cita presencial para presentar la documentación de regularización en las oficinas del Estado en nombre de quien no dispone de esa herramienta. No obstante, Meléndez considera que, cuando se trata de tramitar la solicitud de regularización en representación de la propia persona migrante, lo más conveniente y ético es que ese paso lo dé con el respaldo de un profesional especializado. La razón, explica, es que pueden surgir incidencias durante el proceso, como el vencimiento de plazos o situaciones de indefensión.

Además, en casos complejos o singulares, como el de personas de especial vulnerabilidad o víctimas de violencia de género acreditadas, la entidad puede ayudar con fondos de sus socios para sufragar los honorarios de un abogado.

La labor de somcustòdia refleja que, más allá de la imagen de saturación, en Castellón existen recursos de proximidad que tratan de aportar orden, información y acompañamiento a un proceso decisivo para muchas personas que ya forman parte de la vida cotidiana de la provincia.