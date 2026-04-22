Los taxistas convocan nuevas protestas en Castellón contra el "el intrusismo de las VTC"
Las asociaciones de taxistas denuncian el retraso de la Administración en aprobar un decreto ley sobre movilidad y el aumento de VTC.
Las asociaciones representativas del taxi de la Comunitat Valenciana ha acordado convocar protestas semanales en Castellón, Alicante y Valencia contra "el intrusismo de las VTC y la falta de medidas eficaces por parte de la Administración".
Las fechas
Así, se organizarán concentraciones de taxis el miércoles 29 de abril, el jueves 7 de mayo y el viernes 15 de mayo, han detallado las asociaciones en un comunicado conjunto.
Vacío normativo
El sector ha denunciado que la Conselleria de Infraestructuras "lleva retrasando cerrar el vacío normativo que sufrimos, desde la primavera de 2025, fecha en que prometió aprobar un Decreto Ley" sobre la movilidad.
Las asociaciones han denunciado que en las últimas semanas han sufrido "altercados violentos entre conductores de VTC y de taxis" en varios puntos de la Comunitat Valenciana.
Vehículos negros y plataformas
Según los taxistas, "cada día hay más vehículos negros y plataformas en las zonas urbanas" y "se siguen concediendo VTC", mientras las asociaciones no tienen "ninguna información al respecto de las concesiones ni de los requisitos que se están requiriendo".
Más de 800 licencias en el último año
"En el pasado se han aprobado Decretos Ley en unos pocos días. En el último año se han concedido más de 800 VTC en la Comunitat Valenciana y hay solicitadas más de 5.000, que también saldrán a la calle si lo siguen retrasando. El taxi seguirá luchando por su futuro más de 9000 familias de taxistas sienten que no lo tienen", han asegurado las juntas directivas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las dos mejores playas de Castellón para National Geographic: 'Arena fina y cuidada
- Una multinacional del mueble abrirá nueva tienda en Vila-real y ya busca personal
- Un restaurante de Castelló luchará por cocinar el mejor arroz del mundo: ya está en la final
- Cierra en Castellón un clásico de la cocina china después de 35 años
- Detienen a un hombre tras darse a la fuga con su vehículo en Castelló
- El pueblo de Castellón que ha consolidado su coworking municipal para fijar población
- Macroestafa inmobiliaria en Castellón: logran más de 150.000 euros con la venta de pisos ‘fantasma’
- La cara más cruda de la despoblación: ni bar ni tienda en un pueblo de Castellón