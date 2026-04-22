La Unió pide a Hacienda publicar ya la orden de módulos para la declaración del IRPF

La Unió Llauradora i Ramadera, ante el transcurso de 19 días desde que inició la campaña de la Renta el pasado 3 de abril, critica que el Ministerio de Hacienda aún no haya publicado la orden de módulos para el sector agrario.

La organización reclama celeridad a Hacienda en la publicación de la orden de módulos para la declaración del IRPF y señala que el retraso en hacerlo se está convirtiendo ya en una práctica recurrente e injustificable. Insiste en que esta situación de retraso se está normalizando, y el año pasado se publicó casi un mes después del inicio de la campaña que este año se puede repetir o superar y con dos semanas de retraso también en 2024.

“No puede ser que la publicación de la información sea tantos días después del inicio de la campaña, pero el plazo de declaración sea el mismo para todos”, se quejan desde la Unió, resaltando la complejidad de su formulación.

La organización agraria confía en que una vez publicada la orden de módulos estos contemplen todas las anomalías y catástrofes que ha sufrido el campo valenciano y que ha trasladado a las Administraciones en tiempo y forma, como el impacto de episodios climatológicos, desastres naturales y enfermedades animales. En este sentido recuerda que no se trata de beneficios fiscales sino de no pagar por lo que no se ha ingresado.

La organización señala que tanto los productores como otros sectores que hacen la declaración por módulos representan un porcentaje elevado y no pueden contar con menos tiempo que el resto de los contribuyentes y pide a la administración que lo publique cuanto antes.