La vasca Saitec construirá en PortCastelló 50 flotadores al año para eólica marina y creará 1.400 empleos

El Puerto de Castellón va desvelando poco a poco la envergadura del proyecto con el que pretende liderar el desarrollo de la eólica marina en el Mediterráneo occidental. La empresa vasca Saitec, que a través de su filial Med Float solicitó el pasado septiembre la ocupación de 247.000 metros cuadrados en la dársena sur, prevé construir en PortCastelló hasta 50 megaplataformas flotantes anuales y, para ello, creará 1.400 puestos de trabajo, 700 directos y otros 700 indirectos.

La hoja de ruta para poner en marcha este hub industrial, que supondrá una inversión de 76,5 millones de euros, se ejecutará de forma progresiva para asegurar su viabilidad técnica. Así, en una primera fase (entre 2027 y 2030) se acometerán las obras de la infraestructura necesarias para iniciar la actividad en 2028. Durante esta fase Saitec proyecta construir en la dársena sur 16 flotadores anuales de 15 MW. Posteriormente, en la segunda fase (entre 2029 y 2031), se alcanzará una producción de 50 flotadores al año de 20 MW.

Las megaplataformas que se construirán en PortCastelló durante la segunda fase del proyecto podrán albergar turbinas de hasta 20 MW, lo que constituirá un hito no solo en España sino también en Europa, ya que ahora mismo esta potencia solo se logra en fabricaciones de China. Cada flotador tiene unas dimensiones similares a las de un aparcamiento de seis alturas y estará fabricado con hormigón, lo que permite reducir entre un 30% y un 50% las emisiones de CO₂ respecto al acero. Una vez esos gigantes estén acabados, serán remolcados hasta algunos de los parques eólicos marinos proyectados en el Mediterráneo.

Rubén Ibáñez, este miércoles durante la mesa redonda celebrada en la feria WindEurope. / Mediterráneo

Durante la celebración de una mesa redonda en la feria WindEurope, que se celebra en Madrid, el presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha explicado este miércoles que los muelles del Grau ofrecen la oferta peninsular de mayor superficie en España para un solo operador: 285.000 metros cuadrados en la dársena. "Esta disponibilidad de espacio para un único operador en la zona del muelle de Costa es el factor diferencial del proyecto, ya que a diferencia de otras instalaciones PortCastelló permite que un único concesionario gestione toda la cadena de valor en una misma área, optimizando costes y tiempos en la fabricación, ensamblaje e integración de componentes", ha apuntado.

Para dar soporte a esta producción, el puerto contará con una línea de atraque total de 625,45 metros, resultante de la suma de los 471 metros del muelle principal y los 154 metros del muelle transversal. "Esta configuración garantiza la flexibilidad necesaria para el remolque de estructuras de gran porte y la operativa de buques auxiliares", ha remarcado Ibáñez durante su intervención.

La megaplataforma SATH semisumergible (en color amarillo) que se fabricará en Castelló. / Mediterráneo

Ibáñez ha definido esta iniciativa como “un proyecto sobre el que cimentar nuestro futuro”. “PortCastelló se encuentra en una posición excepcional para capitalizar la oportunidad de crecimiento que representa el sector de la energía eólica flotante. Estamos convencidos de que este tipo de tecnología puede diversificar nuestra actividad, y consolidar al puerto como referente para la transición energética”, ha añadido al tiempo que ha afirmado que proyectos como este "permiten generar riqueza y puestos de trabajo”.

Pendientes del Ministerio

Para llevar a cabo este proyecto la empresa vasca Saitec prevé invertir 76 millones de euros, mientras que el puerto está pendiente de que el Ministerio para la Transición Ecológica resuelva la convocatoria de ayudas para el despliegue de plataformas eólicas en los puertos del Estado. PortCastelló aspira a conseguir una subvención de 75 millones de euros y todo apunta a que en el plazo de 15 días el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (Idae), que depende del Miteco, dará a conocer la asignación a los diferentes puertos. El Ministerio ha previsto en esta primera convocatoria 212 millones de euros que proceden de fondos europeos y 82 millones están adscritos a la zona del Mediterráneo.