Vivienda, emergencias y los servicios básicos, claves del bienestar ciudadano

Si algo dejó claro el III Foro de Municipalismo, organizado por el periódico Mediterráneo en el salón Moll de Costa del Grau de Castelló, es que los tres bloques temáticos sobre los que giró la jornada (el acceso a la vivienda, la gestión de las emergencias y el garantizar unos servicios básicos de calidad) son retos que preocupan y ocupan a los ayuntamientos de Castellón. Tres desafíos de gran envergadura que resultan decisivos para mejorar el día a día y la vida de los vecinos.

A través del diálogo y el intercambio de experiencias que dejaron los testimonios de la presidenta de la Diputación, once alcaldes y tres mesas redondas con voces autorizadas de cada sector, el foro puso de relieve el relevante papel que asumen los ayuntamientos como administración más cercana a la hora de gestionar e intentar dar respuesta a tres ejes que afectan e impactan al ciudadano.

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel

El cada vez más complicado acceso a la vivienda fue el primer bloque en el que se centró la jornada. Los gobernantes locales coincidieron en que es un asunto de gran alcance y preocupación para los vecinos, pero ante el que, por desgracia, poca capacidad de actuación y margen de maniobra tienen los consistorios por sí solos. Por ello, solicitaron una vez más la ayuda e implicación de las instituciones superiores para hacer frente a un reto de máxima candencia y que, como subrayaron, afecta especialmente a los más jóvenes, que ven cómo el déficit de la vivienda y la emergencia habitacional suponen una enorme limitación para emanciparse, ya sea por los crecientes y cada vez más desorbitados precios del alquiler o la escasez y elevados costes para poder comprarse una casa.

La segunda pata que vertebró la jornada fue el papel de los ayuntamientos frente a la gestión de las emergencias, un reto con una sobrevenida importancia aún más si cabe en los últimos tiempos debido a las recurrentes declaraciones de alerta meteorológica que obligan a tomar decisiones en muy poco tiempo. Una de las reivindicaciones fue poner en marcha protocolos más unitarios y estandarizar las respuestas a dar, por ejemplo, en lo referido a cuándo y bajo qué circunstancias hay que cerrar colegios. Una disparidad que ha provocado que haya alumnos que en un municipio vayan a clase y en los de la localidad de al lado, no.

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Por último, y no menos importante, el foro también incidió en cómo garantizar los servicios municipales básicos de calidad. Una prestación invisible en muchas ocasiones por la sociedad, pero de máxima importancia, como la recogida de residuos, el abastecimiento del agua o la conservación de carreteras, entre otros, por lo que se abogó por concienciar aún más a los ciudadanos.