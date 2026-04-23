Activan los preparativos para celebrar el quinto festival gastronómico Castelló Ruta de Sabor: todos los detalles y el lugar escogido

La Diputación de Castellón, a través del Patronato Provincial de Turismo, ha puesto en marcha todos los preparativos para celebrar este año la quinta edición del festival gastronómico Castelló Ruta de Sabor, iniciativa que ensalza los productos locales y la mejor cocina.

La institución provincial ha licitado esta semana la contratación de los servicios necesarios para la organización de la cita por un importe de 210.000 euros, impuestos incluidos. La intención, según queda fijado en el pliego de condiciones, pasa por celebrar el evento en el último cuatrimestre del año, alrededor de la fecha del 23 a 25 de octubre.

El lugar escogido

En esta ocasión, el acontecimiento se espera que tenga lugar, preferentemente, en la localidad de Peñíscola, utilizando para ello 1.400 metros cuadrados junto a la avenida de la Mar. La organización plantea que exista una zona expositiva de información del evento, otra para productores con un máximo de 25 casetas y otro espacio para una decena de restauradores, preferentemente de la marca gastroturística que centra la iniciativa. También se habilitará un espacio para una food-truck, barras de bebida y una zona dedicada al cocinado de arroces.

No faltará un escenario para la celebración de demostraciones de cocina en directo, por el que habitualmente pasan reconocidos cocineros de toda la provincia, incluyendo los chefs galardonados con distinciones como las Estrellas Michelin o los Soles Repsol. Además, se dispondrán lugares de descanso y de degustación.

Las empresas interesadas en asumir la ejecución del contrato del servicio de organización tendrán hasta el próximo 29 de abril a mediodía para presentar sus ofertas, tras lo que se procederá a la valoración de las mismas antes de la adjudicación.

Los precedentes

La anterior edición del festival gastronómico tuvo lugar a finales del año pasado en la localidad de Benicàssim, en el anfiteatro Pepe Falomir. Este escaparate junto al mar reunió a miles de asistentes, además de una veintena de productores de toda la provincia.

El evento también congregó a destacados chefs de la provincia como Miguel Barrera, Alejandra Herrador y Emanuel Carlucci o Raúl Resino, además de otros del conjunto del territorio nacional como Vicky Sevilla o Álvaro Mina.