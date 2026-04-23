La aplicación de Sanitat, GVA+ Salut, estará inactiva: esta es la razón

La aplicación de móvil de la Conselleria de Sanitat, GVA+ Salut, ha sido objeto de debate ciudadano en las últimas semanas, debido a los cambios efectuados, que más allá de cambiar el color corporativo de rojo a azul han supuesto una modificación en la forma de acceso.

En un primer momento se retiró el conocido pin de cuatro dígitos para entrar en este servicio, de modo que se sustituía por la huella dactilar o el reconocimiento facial. Después de las quejas manifestadas en diferentes foros, y ante las continuas consultas formuladas en centros de salud y farmacias, la conselleria rectificó y recuperó el pin, aunque con la recomendación de usar los nuevos métodos, ya que son más seguros.

Cambios en el acceso a la aplicación

De paso, se facilitó el acceso al nuevo servicio de SIP virtual -de modo que ya no es necesario tener el documento físico para recibir atención- y se creó un manual de usuario para que se puedan conocer al detalle los cambios y las nuevas prestaciones de la aplicación.

Ahora, la Conselleria de Sanitat avisa de que la aplicación estará temporalmente inactiva. La razón es una "actualización de los sistemas informáticos con el objetivo de mejorar la estabilidad, seguridad y rendimiento de las aplicaciones que dan soporte a la asistencia sanitaria". Esta medida se dará desde las 0.00 horas y hasta las 8.30 horas del sábado, 25 de abril. "Durante ese periodo de tiempo algunas aplicaciones informáticas no estarán operativas, como es el caso del SIP o la app GVA+ Salut, además de otros sistemas de uso profesional", detallan desde el departamento autonómico.

Parada técnica prevista

Remarcan que este proceso "no afectará a la actividad asistencial, ya que todos los centros sanitarios cuentan con procedimientos de contingencia que van a permitir a los profesionales desarrollar su labor y garantizar la adecuada atención sanitaria a la ciudadanía". Sanitat ha informado "a todos los departamentos de salud sobre esta parada técnica de carácter preventivo y planificado, así como de las aplicaciones que estarán inoperativas durante esas horas, para que de forma planificada puedan activar el procedimiento adecuado de contingencia en función del servicio asistencial", remarcan.