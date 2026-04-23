Los autónomos de Castellón vuelven a la calle: "La subida de cuotas a los societarios es injusta"

Los profesionales por cuenta propia de Castellón retoman las movilizaciones. La plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N ha convocado protestas en toda España para los próximos días 25, 26 y 27 en respuesta al anuncio del Gobierno sobre la subida de cuotas a los autónomos societarios y colaboradores.

En Castellón, la manifestación tendrá lugar este domingo, 26 de abril. El punto de salida será a las 11.00 horas desde la plaza Mayor de la capital y, tras recorrer las calles del centro (Mayor, Gasset, Puerta del Sol, Ruiz Zorrilla, avenida del Rey, plaza Clavé...) finalizará en la plaza Las Aulas, donde tendrá lugar la lectura del manifiesto.

La convocatoria de esta nueva protesta llega tras el anuncio de la subida de cuotas a los autónomos societarios y familiares colaboradores, un alza que en el caso de Castellón afectará a unos 10.000 profesionales que o bien han constituido una sociedad mercantil y ejercen como administradores de la empresa o bien trabajan como colaboradores de un autónomo principal (el caso, por ejemplo, de la mujer o los hijos del autónomo titular que le ayudan a atender un bar, una mercería, una panadería o cualquier otro establecimiento comercial de propiedad familiar). Todos ellos van a tener que pagar 1.600 euros anuales más.

El incremento de cuotas que se avecina genera gran preocupación entre el colectivo. "En un escenario marcado por el aumento de costes, desde la Plataforma consideramos necesario analizar con rigor el impacto real de la medida sobre la actividad de pequeños negocios y profesionales. No estamos ante una cuestión menor. Hablamos de decisiones que afectan directamente a la viabilidad de muchas actividades, y por eso es importante que el colectivo esté presente y participe”, apuntan.

Llamamiento a la participación

La Plataforma 30N hace un llamamiento a autónomos, profesionales y pequeños empresarios a sumarse a las movilizaciones en sus respectivas ciudades durante los días 25, 26 y 27. Pese a la complejidad del calendario, la organización subraya que la convocatoria mantiene un carácter estatal y coordinado, reforzando su capacidad de movilización y su presencia en el debate público.