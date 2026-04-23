Cajamar celebra asamblea general: liderazgo en el sector agroalimentario y objetivos de futuro

La asamblea general de Cajamar ha aprobado el informe de gestión y las cuentas de 2025, en la que se destacó la importancia de la entidad financiera -una de las de mayor presencia en Castellón- como líder en el ámbito agroalimentario. El presidente del grupo cooperativo, Eduardo Baamonde, apeló al buen comportamiento del pasado ejercicio, pese al contexto complejo. "No solo hemos vuelto a batir nuestro récord en los resultados, sino que hemos mejorado todos nuestros fundamentales: rentabilidad, solvencia, morosidad y coberturas".

La financiación al sector primario aumentó, con una cuota de mercado nacional del 15,2%. Así, "reafirmamos nuestra posición de liderazgo y compromiso con el apoyo financiero a un sector clave para el desarrollo de la economía de nuestro país", dijo Baamonde.

Eduardo Baamonde, presidente de Cajamar. / Mediterráneo

Presencia territorial y apoyo al sector primario

Cajamar, que acaba de cumplir 60 años desde la apertura de su primera oficina en Almería, tiene una amplia red en municipios pequeños. El presidente expuso que "el 44,3% de nuestras oficinas están en poblaciones de menos de 10.000 habitantes y un tercio de ellas en localidades de menos de 5.000".

A escala nacional sumará nuevas sucursales, y aumentarán las oficinas móviles itinerantes, hasta alcanzar 13 en toda España, para prestar servicios financieros en 94 poblaciones pequeñas, pertenecientes a las provincias de Alicante, Almería, Castellón, Cuenca, Málaga y Valencia.

Balance récord en 2025

El director general de la entidad, Sergio Pérez, detalló los números finales de 2025. "El balance al cierre de año alcanzó los 54.918 millones de euros y el resultado neto, 324 millones de euros, se ha incrementado en un 18,8% interanual -349 millones de euros ha sido el resultado consolidado de Grupo Cooperativo Cajamar-. Este crecimiento ha venido motivado principalmente por los ingresos recurrentes de la actividad bancaria que sumaron 311 millones de euros, un 7% más que en 2024". Asimismo, se ha referido al crédito bruto minorista que "ha ascendido a 29.663 millones de euros".

Sergio Pérez, director general de Cajamar. / Mediterráneo

Pérez aseguró que "estos logros, fruto de una estrategia focalizada en la sostenibilidad y la eficiencia operativa, reflejan nuestra capacidad de adaptación ante escenarios globales complejos y refuerzan nuestra posición en el sistema financiero español". Además, ha manifestado que "la solidez y estabilidad de Cajamar ha sido reconocida por las principales agencias de calificación crediticia, con calificación en grado de inversión y situando nuestra perspectiva en niveles "estables" o "positivos": una clara muestra de confianza en nuestro proyecto".

Mensaje europeísta ante la incertidumbre

En su intervención de clausura, Baamonde lanzó un mensaje europeísta, ya que ante la actual incertidumbre geopolítica señaló que "debemos contribuir entre todos a promover la recuperación del liderazgo de Europa, porque solo así podremos mantener el de nuestras empresas y nuestros estándares sociales".