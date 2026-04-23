Castellón activa una red de apoyo para migrantes en la regularización: «Es una oportunidad única para que no queden al margen»

La regularización de migrantes ha sacado a la luz una realidad que ya formaba parte del día a día de la sociedad. Así lo defiende Esperanza Meléndez, trabajadora social y directora de SomCustòdia, una de las dos entidades acreditadas por el Ministerio del Inclusión en Castellón para colaborar en este proceso extraordinario. Para ello, presta atención gratuita, charlas informativas y una red de apoyo en varios municipios.

Esperanza Meléndez sostiene que esta medida ha permitido «aflorar» a personas que ya viven aquí, forman parte de la comunidad y llevan a sus hijos al colegio. A su juicio, es «una oportunidad única» para evitar que queden al margen y puedan acceder a derechos, oportunidades y también obligaciones.

Una percepción de desorganización alimentada

Colas en la oficina de atención a personas migrantes del Ayuntamiento de Castelló / MANOLO NEBOT

La responsable de SomCustòdia admite que las imágenes de colas no ayudan, pero matiza que la situación «no es tan atropellada» como puede parecer. En su opinión, existe una percepción de desorganización alimentada, en parte, por el hecho de concentrar a tantas personas en un único punto de atención. Frente a esa idea, recuerda que no solo existe un lugar para obtener la documentación. En Castellón, subraya, también trabajan entidades colaboradoras acreditadas como SomCustòdia o el Centro de Desarrollo Rural Alt Maestrat, que pueden orientar y acompañar a quienes buscan regularizar su situación.

Certificado de vulnerabilidad: causa de angustia

Desde el primer día en que fue posible, SomCustòdia ha estado emitiendo certificados de vulnerabilidad. En el caso de atención primaria de los Servicios Sociales, el procedimiento es sencillo porque muchas de las personas que lo solicitan ya eran usuarias de esos recursos. Aun así, Meléndez advierte de que muchas personas llegan angustiadas pensando que ese certificado es la única puerta de entrada a la regularización. Pero no siempre es necesario, ya que en algunos casos puede haber otros supuestos que permitan acceder al proceso, como la vía laboral mediante una declaración responsable de haber encontrado trabajo.

Muchas personas llegan angustiadas pensando que ese certificado es la única puerta de entrada a la regularización, pero no es así

Un servicio gratuito

El servicio que presta la asociación es gratuito. Además cuenta con el asesoramiento de una abogada especialista en extranjería para ayudar a resolver dudas.

SomCustòdia ha impartido charlas en varios municipios y mantiene coordinación con los dispositivos de atención en Argelita, Montanejos, Atzeneta y Morella, a través de los servicios sociales municipales. Ese entramado funciona como una red de apoyo para ordenar las solicitudes y canalizar la atención.

Cómo funciona la obtención del certificado

El sistema arranca cuando la persona que necesita el certificado aporta sus datos por WhatsApp para poder ser citada. A partir de ahí, un voluntario elabora los listados y va llamando por orden de llegada para concertar la entrevista con la asistenta social. En esa cita se verifica si la persona cumple los criterios exigidos para la emisión del certificado de vulnerabilidad y si cuenta con la documentación acreditativa necesaria. Solo después de esa comprobación se les cita para recoger el documento, siempre que reúnan las condiciones exigidas. «No se le está haciendo a todo el mundo», matiza.

«No se le está haciendo a todo el mundo»

Ayuda en la cita previa

Meléndez reconoce también que muchas personas migrantes carecen de certificado digital. En esos casos, este recurso permite pedir cita presencial para presentar la documentación de regularización en las oficinas del Estado en nombre de quien no dispone de esa herramienta. No obstante, Meléndez considera que, cuando se trata de tramitar la solicitud de regularización en representación de la propia persona migrante, lo más conveniente y ético es que ese paso lo dé con el respaldo de un profesional especializado. La razón, explica, es que pueden surgir incidencias durante el proceso, como el vencimiento de plazos o situaciones de indefensión.

Además, en casos complejos o singulares, como el de personas de especial vulnerabilidad o víctimas de violencia de género acreditadas, la entidad puede ayudar con fondos de sus socios para sufragar los honorarios de un abogado.