Empieza la inscripción para los viajes del Castellón Sénior: todo lo que hay que saber para apuntarse

La próxima edición del programa de vacaciones sociales Castellón Sénior, impulsado desde la Diputación provincial, calienta motores para su nueva convocatoria. Ya hay fecha marcada para el periodo de inscripciones. Empieza el viernes 24 de abril y finaliza el 8 de mayo. La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, destaca que este programa de viajes está "más que consolidado, con el que reforzamos la desestacionalización del turismo y potenciamos el envejecimiento de las personas mayores de nuestra provincia recorriendo las bondades turísticas de nuestro territorio".

Marta Barrachina, en el proceso de inscripción del pasado año. / Mediterráneo

Esta iniciativa cubre un doble objetivo, que es la desestacionalización del turismo, mediante el mantenimiento de la actividad en hoteles en temporada baja. Además, "contribuimos al bienestar de los usuarios y a dinamizar nuestro territorio, dando a conocer nuestro patrimonio natural y cultural", incide la mandataria provincial.

Presupuesto y criterios de acceso

La temporada 2026-2027 de Castellón Sénior cuenta con un presupuesto de 1.500.000 euros y se distribuye en 500.000 euros para el presente ejercicio 2026 y 1.000.000 euros para 2027. Se van a convocar un mínimo de 10.057 plazas.

Para disfrutar de uno de estos viajes hay que tener un mínimo de 55 años y cumplir con una serie de requisitos. Esto significa que las plazas no se asignan por orden de llegada -por ser el primero no se garantiza la concesión-, sino que se "priorizará por la mayor edad de la persona titular de la solicitud", explica el vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez.

Reparto por municipios y tipos de viaje

La distribución de las plazas se ajustará a la demanda y con un máximo de plazas según un cupo de reserva por municipio de origen, atendiendo a la distribución proporcional, ajustada a un mínimo de cuatro plazas por municipio, de la población mayor de 65 años para la provincia de Castellón.

Momento de las inscripciones a la nueva edición del programa Castellón Sénior, en una imagen de archivo. / ERIK PRADAS

En cuanto a los destinos, Martínez menciona que las personas beneficiarias "van a poder escoger entre disfrutar de la costa, descubrir nuestro patrimonio cultural y natural o relajarse en un balneario". Las salidas de los tres programas de viaje propuestos tendrán lugar en dos periodos: de septiembre a diciembre y de enero a julio.

Vacaciones en la costa

El programa Vacaciones en la Costa de Castellón comprende la estancia durante 6 días y 5 noches en hoteles y aparta-hoteles ubicados en la zona costera de la provincia, con entrada domingo y salida viernes, en régimen de pensión completa, un mínimo de dos excursiones de mediodía a recursos turísticos o municipios de Castellón, e incluye el transporte desde la capital. Para este programa se van a ofertar 7.500 plazas por temporada, de las cuales 2.500 plazas serían para el año 2026 y 5.000 plazas para el año 2027. Los turnos vacacionales se desarrollarán del 20 de septiembre al 11 de diciembre de 2026 y del 10 de enero al 11 de junio de 2027.

Rutas de patrimonio

Hay otro programa dedicado a Rutas de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural, que se realizan durante 3 días y 2 noches en días laborables, e incluyen la estancia en hoteles y aparta-hoteles ubicados en municipios del interior, en régimen de media pensión. Los almuerzos se realizan en restaurantes de calidad media en las localidades donde se llevan a cabo las visitas, incluyendo tanto el transporte desde la capital de la provincia como los desplazamientos que deban producirse durante los días que dura la ruta. Se ofrecerán 1.957 plazas para esta modalidad por temporada, de las cuales 652 plazas serían para el año 2026 y 1.305 plazas para el año 2027. Los turnos vacacionales se desarrollarán del 16 de septiembre al 12 de diciembre de 2026 y del 11 de enero al 15 de julio de 2027.

Estancias en balnearios y precios

Por último, se dispone de los turnos de estancias en balnearios, que comprende la estancia de 6 días y 5 noches en hoteles y aparta-hoteles ubicados en Castellón, en el mismo municipio que el balneario de destino, en régimen de pensión completa, tres tratamientos diarios mínimos en balnearios de aguas minero-medicinales de la provincia de Castellón, e incluye el transporte desde Castellón. Para este turno vacacional se ofertarán 600 plazas por temporada, de las cuales 200 plazas serían para el año 2026 y 400 plazas para el año 2027. Se desarrollarán del 16 de septiembre al 15 de diciembre de 2026 y del 10 de enero al 15 de julio de 2027. En los tres casos se exceptúa el periodo de Semana Santa dentro del marco de la política de desestacionalización.

Precios

En lo referente al precio de las plazas, el Patronato Provincial de Turismo contribuirá a financiar parte del coste de los viajes y, según el paquete vacacional seleccionado, se ha establecido un precio a cargo de las personas beneficiarias, siendo de 135 euros para el programa de Vacaciones en la Costa de Castellón; 80 euros por plaza para las Rutas de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural; y 169,99 euros por plaza para las estancias en balnearios.

Cómo inscribirse

Para apuntarse, el método preferente dispuesto por la Diputación es la presentación telemática, a través de la sede electrónica del Patronato Provincial de Turismo de Castellón: http://turismodecastellon.sedelectronica.es, o a través del envío por correo postal. La información adicional se puede obtener en la web de la institución provincial https://www.dipcas.es.