Herido un niño tras ser atropellado en Burriana
El menor, de tres años, fue trasladado al Hospital de La Plana de Vila-real y posteriormente al Hospital General tras el suceso en el camí d'Onda
Castellón
Un niño de tres años resultó herido el pasado lunes tras ser atropellado por un turismo en Burriana, según han confirmado fuentes del Ayuntamiento de la localidad.
El suceso se produjo en el camí d'Onda con Nou d'Octubre, donde hay un parque infantil. Tras el atropello intervino la Policía Local de Borriana, que está instruyendo el atestado.
El niño fue trasladado al Hospital de La Plana de Vila-real y, desde allí, fue llevado al Hospital General, donde se encuentra ingresado, según fuentes sanitarias.
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