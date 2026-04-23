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El II foro Creciendo Juntos CV aborda los retos sobre crianza y educación

Cinco expertos en distintas disciplinas se darán cita el 24 de abrik en Estepark, a las 17.30 h, en una experiencia completa de aprendizaje y disfrute en familia

magen de la primera edición del foro Creciendo Juntos CV, celebrado en el Grau de Castelló en 2025.

magen de la primera edición del foro Creciendo Juntos CV, celebrado en el Grau de Castelló en 2025. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Noemí González

Castellón

Estepark acoge el 24 de abril, a las 17.30 horas, la segunda edición de Creciendo Juntos CV, una propuesta concebida para acompañar a las familias en los retos actuales de la educación y la crianza.

La jornada, organizada por Prensa Ibérica (Mediterráneo, Levante-EMV e Información) combinará aprendizaje, reflexión y ocio. Así, cinco expertos en distintos ámbitos abordarán diversas temáticas para proporcionar a madres, padres y educadores herramientas prácticas para el día a día de la crianza.

El foro castellonense destaca por la variedad y actualidad de sus contenidos, ya que contará con las intervenciones del jefe de multilingüismo de la región de Iberia del British School of Vila-real, Ted Winslow; el ultramaratonista Facu Zelaya, de Run Addiction; la docente Sandra Fabra; la enfermera Esther Pastor; y la psicóloga especializada en infanto-juvenil, Ana Arechavaleta, que abordarán cuestiones de interés como el contexto educativo internacional, el sedentarismo infantil ligado al uso excesivo de pantallas, la comunicación, el atragantamiento y el ciberbullying.

Programa

  • 17.30 h: Presentación del evento, a cargo del director de Mediterráneo, Ángel Báez, e intervención de la directora comercial del diario, Cristina Pastor.
  • 17.40 h: Ponencia del jefe de multilingüismo de la región de Iberia del British School of Vila-real (BSV), Ted Winslow.
  • 17.55 h: Intervención de Ana Arechavaleta: Ciberbullying: identificación y prevención.
  • 18.10 h: Charla de Sandra Fabra: ¿Y si educar fuera más fácil? De la lucha al vínculo.
  • 18.25 h: Intervención de Esther Pastor: Atragantamiento en niños: prevención, reconocimiento y actuación inmediata.
  • 18.40 h: Intervención de Facu Zelaya: Pantallas vs zapatillas: el reto de educar en movimiento.

Pincha aquí para rellenar el formulario de inscripción.

Los niños dispondrán de un area infantil en la que entretenerse.

Los niños dispondrán de un area infantil en la que entretenerse. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Actividades y obsequios

La cita tendrá lugar en la segunda planta del parque comercial y de ocio de Castelló y contará, además, con un espacio infantil con actividades para los niños, por cortesía de Todojuguete, Naturem instalará un dispensador de zumos y Ruralnostra les obsequiará con huchas y camisetas.

Los asistentes también podrán beneficiarse de promociones exclusivas durante el evento, entre ellas descuentos del 20% en Jumper, tarjetas de dos créditos para Bowling y accesos gratuitos de un día para Keasy Fit (hasta agotar existencias), lo que convierte la cita en una experiencia de ocio, aprendizaje y disfrute en familia.

Noticias relacionadas

Esta segunda edición, organizada por Prensa Ibérica y la Generalitat valenciana, cuenta con el respaldo de Bioparc y Terra Natura, impulsores globales del evento, y British School of Vila-real, Ambulancias CSA, Todojuguete, Naturem, Ruralnostra y Estepark, que son impulsores locales.

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