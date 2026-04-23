El II foro Creciendo Juntos CV aborda los retos sobre crianza y educación
Cinco expertos en distintas disciplinas se darán cita el 24 de abrik en Estepark, a las 17.30 h, en una experiencia completa de aprendizaje y disfrute en familia
Estepark acoge el 24 de abril, a las 17.30 horas, la segunda edición de Creciendo Juntos CV, una propuesta concebida para acompañar a las familias en los retos actuales de la educación y la crianza.
La jornada, organizada por Prensa Ibérica (Mediterráneo, Levante-EMV e Información) combinará aprendizaje, reflexión y ocio. Así, cinco expertos en distintos ámbitos abordarán diversas temáticas para proporcionar a madres, padres y educadores herramientas prácticas para el día a día de la crianza.
El foro castellonense destaca por la variedad y actualidad de sus contenidos, ya que contará con las intervenciones del jefe de multilingüismo de la región de Iberia del British School of Vila-real, Ted Winslow; el ultramaratonista Facu Zelaya, de Run Addiction; la docente Sandra Fabra; la enfermera Esther Pastor; y la psicóloga especializada en infanto-juvenil, Ana Arechavaleta, que abordarán cuestiones de interés como el contexto educativo internacional, el sedentarismo infantil ligado al uso excesivo de pantallas, la comunicación, el atragantamiento y el ciberbullying.
Programa
- 17.30 h: Presentación del evento, a cargo del director de Mediterráneo, Ángel Báez, e intervención de la directora comercial del diario, Cristina Pastor.
- 17.40 h: Ponencia del jefe de multilingüismo de la región de Iberia del British School of Vila-real (BSV), Ted Winslow.
- 17.55 h: Intervención de Ana Arechavaleta: Ciberbullying: identificación y prevención.
- 18.10 h: Charla de Sandra Fabra: ¿Y si educar fuera más fácil? De la lucha al vínculo.
- 18.25 h: Intervención de Esther Pastor: Atragantamiento en niños: prevención, reconocimiento y actuación inmediata.
- 18.40 h: Intervención de Facu Zelaya: Pantallas vs zapatillas: el reto de educar en movimiento.
Pincha aquí para rellenar el formulario de inscripción.
Actividades y obsequios
La cita tendrá lugar en la segunda planta del parque comercial y de ocio de Castelló y contará, además, con un espacio infantil con actividades para los niños, por cortesía de Todojuguete, Naturem instalará un dispensador de zumos y Ruralnostra les obsequiará con huchas y camisetas.
Los asistentes también podrán beneficiarse de promociones exclusivas durante el evento, entre ellas descuentos del 20% en Jumper, tarjetas de dos créditos para Bowling y accesos gratuitos de un día para Keasy Fit (hasta agotar existencias), lo que convierte la cita en una experiencia de ocio, aprendizaje y disfrute en familia.
Esta segunda edición, organizada por Prensa Ibérica y la Generalitat valenciana, cuenta con el respaldo de Bioparc y Terra Natura, impulsores globales del evento, y British School of Vila-real, Ambulancias CSA, Todojuguete, Naturem, Ruralnostra y Estepark, que son impulsores locales.
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