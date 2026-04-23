Janine Phanariotis: "El aprendizaje académico y el desarrollo emocional van de la mano"

La directora de Bristish School of Vila-real (BSVR), Janine Phanariotis, encabeza el centro educativo cuyo jefe de multilingüismo de la región de Iberia,Ted Winslow, será uno de los ponentes del foro Creciendo Juntos, que organiza Mediterráneo, mañana, en Estepark. Su participación responde al compromiso del centro con la educación integral y la formación de la sociedad del futuro.

Qué significa educar bien en un mundo que cambia tan rápido?

–Para mí, educar bien hoy consiste en preparar a los jóvenes para un futuro que no podemos predecir completamente. Por supuesto, el éxito académico sigue siendo importante, ya que abre puertas, pero ya no es suficiente por sí solo. En British School of Vila-real, ponemos el aprendizaje en primer lugar. Eso significa pensar cuidadosamente en cómo aprenden los estudiantes, no solo en qué aprenden. Queremos que salgan de aquí con bases académicas sólidas y también con la confianza, la curiosidad y la capacidad de adaptación necesarias para afrontar el cambio. Ahí es donde los pilares de ISP realmente nos guían. Junto con el logro académico, nos centramos en competencias para la vida como la resiliencia y el pensamiento crítico, valoramos el multilingüismo y ofrecemos oportunidades de aprendizaje internacional que amplían la perspectiva de los alumnos. En última instancia, se trata de garantizar que cada niño esté preparado para su propio camino futuro, sea cual sea. También hablamos mucho con los estudiantes sobre su aprendizaje. Entienden lo que significa mejorar y que el aprendizaje real a menudo implica un buen esfuerzo. Esa mentalidad es muy poderosa.

¿Cómo se equilibra el aprendizaje académico con el desarrollo emocional y social del alumnado?

– No lo veo como un equilibrio, sino como una interdependencia. Cuando los estudiantes se sienten seguros, apoyados y comprendidos, aprenden mejor, sin más. En un buen centro educativo, el aprendizaje académico y el desarrollo emocional van de la mano. En el aula, los alumnos no solo adquieren conocimientos, sino que también desarrollan habilidades como la colaboración, la comunicación y la autoconciencia. Somos muy intencionales a la hora de enseñar competencias para la vida y de ayudar a los estudiantes a comprender su propio proceso de aprendizaje. Aprenden a reconocer cuando están en ese esfuerzo productivo que impulsa el aprendizaje y, del mismo modo, cuando algo no va bien, cuando pueden estar estancados o necesitan ayuda. Ese lenguaje compartido ayuda a crear una cultura en la que el desafío es algo normal, los errores forman parte del aprendizaje y los estudiantes se sienten respaldados para seguir mejorando.

La tecnología está cada vez más presente en las aulas: ¿aliada o riesgo? ¿Cómo la integran ustedes?

–Puede ser ambas cosas y por eso debe utilizarse con criterio. La tecnología puede ser una aliada poderosa. Nos permite personalizar el aprendizaje, ofrecer retroalimentación inmediata y conectar a los estudiantes con el mundo más allá del aula. En un colegio multicultural como el nuestro, también potencia las oportunidades de aprendizaje internacional y la colaboración. A la vez, somos muy conscientes de los riesgos. Queremos que los alumnos sean usuarios críticos y responsables de la tecnología, no simples consumidores pasivos. Eso forma parte del desarrollo de sus competencias para la vida. Para nosotros, la tecnología nunca es el foco: es una herramienta. El verdadero foco está siempre en el aprendizaje, en ayudar a los estudiantes a avanzar, tanto cuando están mejorando como cuando están atravesando ese esfuerzo productivo que forma parte del aprendizaje.

¿Cuáles son los mayores retos que enfrentan hoy los centros educativos y cómo los abordan?

–Uno de los mayores desafíos es la relevancia: asegurarnos de que lo que enseñamos realmente prepare a los estudiantes para el mundo al que se dirigen. Otro es apoyar el bienestar en un entorno cada vez más complejo y acelerado. Los jóvenes de hoy están gestionando muchas cosas. Abordamos ambos aspectos manteniendo muy claro nuestro propósito. Mantenemos el aprendizaje en el centro, invertimos en una enseñanza de alta calidad y nos aseguramos de que todos los elementos del desarrollo del alumno sean valorados, no solo los resultados de los exámenes. Nuestro entorno multicultural también es una gran fortaleza. A través del multilingüismo y de oportunidades internacionales, los estudiantes desarrollan una comprensión más amplia del mundo y de su lugar en él. Y, lo que es importante, les ayudamos a entender que aprender no siempre es fácil, y que eso está bien. Saber diferenciar entre un esfuerzo productivo y cuándo necesitas apoyo es en sí misma una habilidad para la vida.

Desde su experiencia, ¿qué habilidades serán clave para los niños de hoy cuando sean adultos?

– El mundo al que se incorporan nuestros estudiantes recompensará a quienes sepan adaptarse, pensar de forma crítica y trabajar bien en equipo. Por eso, junto con los conocimientos, ponemos un fuerte énfasis en habilidades como la comunicación, la colaboración y la inteligencia emocional. En un colegio diverso como el nuestro, la conciencia cultural y el multilingüismo también son increíblemente importantes. Quizá lo más importante es que queremos que los alumnos se conviertan en aprendices seguros de sí mismos. Si entienden cómo aprenden (si pueden reconocer cuándo están mejorando, cuándo se enfrentan a un reto y qué hacer a continuación) estarán en una posición muy sólida para lo que venga. Esa combinación de una base académica sólida, competencias para la vida y una perspectiva global es lo que realmente los prepara para sus futuros caminos.

¿Cuáles son los errores más comunes que cometen los padres al elegir colegio y qué deben priorizar?

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–Es completamente natural que los padres se fijen primero en los resultados de los exámenes, pero yo les animaría a profundizar un poco más. La pregunta clave es: ¿cómo es la calidad del aprendizaje? ¿Cómo apoya el colegio a cada niño para crecer académicamente y a nivel personal? Un buen colegio ayudará a los estudiantes a desarrollar conocimientos, habilidades y comprensión. Los desafiará, los apoyará a través de esos desafíos y les ayudará a construir confianza en el proceso. También animaría a pensar en la experiencia en su conjunto. ¿El colegio valora aspectos como las competencias para la vida, los idiomas y las oportunidades internacionales? ¿Prepara a los estudiantes para la vida más allá de la escuela, no solo para los exámenes? Por último, se trata de encontrar el entorno adecuado. El mejor colegio es en el que un niño se siente reconocido, apoyado e inspirado para seguir mejorando cada día.