Llega una revolución a los pagos digitales en Castellón: más de 10.000 negocios podrán usar Bizum en lugar de la tarjeta

Pago en metálico o con tarjeta. Ese es el dilema cada vez que se acude a una tienda o un bar. En breve habrá una nueva opción, de la mano de Bizum, que de esta manera entra de lleno en los comercios de Castellón. Una revolución que empieza pronto, porque algunas entidades financieras ya han avisado a sus clientes de que la opción estará disponible a partir del 5 de mayo.

Desde que apareció, hace casi una década, se ha popularizado la expresión "te hago un Bizum". Una forma rápida de hacer transacciones económicas entre particulares, sin coste para ninguna de las dos partes, instantánea y sin necesidad de saberse de memoria los 20 dígitos de la cuenta corriente. Basta con el número de móvil. En 2025 esta plataforma, de la que forman parte la gran mayoría del sector bancario español, alcanzó los 30 millones de usuarios en nuestro país y movió 67.700 millones de euros.

Los pagos con Bizum se extienden desde el comercio on line al físico. / PILAR CORTES

Bizum se abre paso en el comercio físico

Posteriormente se incorporaron nuevos servicios, como la posibilidad de abonar impuestos, comprar por internet o hacer donaciones sociales. Pero quedaba pendiente el jugoso pastel de los pagos en comercios físicos, que están dominados por las tarjetas bancarias. Ahora se da el paso, de modo que pueden adherirse más de 10.000 negocios en Castellón. Son 6.415 tiendas, unos 3.900 bares y restaurantes y casi 500 alojamientos turísticos.

La principal diferencia será el modo de funcionamiento. Hasta ahora, el servicio de Bizum formaba parte de las aplicaciones móviles de cada entidad financiera, pero para pagar en tiendas habrá que descargarse una aplicación específica, Bizum Pay, cuyo funcionamiento será similar a las herramientas de Google o Apple. El consumidor enlazará su número de cuenta o tarjeta, y el intercambio se hará de manera inmediata, sin necesidad de apuntar un número de móvil.

Nueva app y dudas por resolver

Bizum ya tiene activa una página web en la que se detallan estas novedades, si bien todavía hay flecos por concretar. No aparece el nombre de bancos y cajas que permitirán este servicio, y tampoco se puede descargar la nueva aplicación, a la espera de lanzarla en breve. Entidades como Sabadell ya han comunicado a sus clientes que la puesta de largo será a partir del 5 de mayo.

Un usario accede a Bizum / L.O.

Para el consumidor apenas habrá diferencias entre el uso de la tarjeta o la evolución de Bizum. Sí las habrá para los comercios. En muchos establecimientos se ha popularizado la opción de hacer un pago en Bizum para evitar la opción de medio de pago bancario. Esto se debe a que el uso de TPV implica costes por comisiones. Incluso hay negocios que aceptan las tarjetas, pero con un importe mínimo, ya que de lo contrario el margen de beneficio se queda en nada.

Menos comisiones y más competencia

Con esta nueva modalidad, las entidades financieras cobrarán comisión a las tiendas y bares, si bien se espera que sean más bajas que por el uso de tarjetas. Una manera de hacer competencia a las grandes plataformas internacionales, como Visa o Mastercard, que también se llevan su ración del pastel de los cobros en plástico.

El éxito de esta novedad dependerá del interés de los comercios en adoptarla. Por ahora son pocos los que tienen conocimiento de la misma. Especialmente los pequeños. La reducción de las comisiones respecto a las tarjetas es un incentivo, aunque sea a costa de poner límites al famoso cartel con el número de móvil para hacer la transacción económica.