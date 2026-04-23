Padres con pisos o ahorros, la llave a la vivienda de los jóvenes de Castellón

Acceder a un piso en propiedad en la provincia de Castellón, hoy en día, no es tarea sencilla, más aún en el caso de las personas jóvenes, pues apenas uno de cada diez menores de 30 años logra emanciparse. Los disparados precios obligan a buscar auxilio para poder tener casa propia hasta el punto de que el patrimonio de los padres, tanto económico como monetario, se ha convertido en una llave maestra a la vivienda.

El último informe emitido por el Colegio Notarial refleja un notable repunte de las donaciones de padres a hijos en el territorio castellonense durante los últimos años, coincidiendo precisamente con el agravamiento de la coyuntura inmobiliaria, pero también con las nuevas bonificaciones autonómicas que facilitan esta acción.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra las donaciones de viviendas de padres a hijos en la provincia de Castellón.

Más de dos al día

En cifras, durante todo el año pasado, se donaron a los descendientes un total de 909 viviendas, lo que vienen a ser algo más de dos de media cada día en la provincia. Se trata de hasta un 121% más que las 411 transmitidas bajo esta fórmula en el 2019, justo antes del estallido de la pandemia. El máximo de los últimos ejercicios, por su parte, se produjo en el 2024, con 1.004 donaciones de padres a hijos en Castellón.

Similar evolución siguen las donaciones monetarias, que todavía no han tocado techo. Mientras en el 2019 se producían 432 en la provincia, en el 2025 se dispararon hasta las 1.712. Es decir, estas operaciones se han multiplicado por cuatro. La mayor crecida interanual tiene lugar precisamente entre 2023 y 2024, con un 59% al pasar de 938 a 1.489, justo en el momento en el que se produce la bonificación del gravamen por parte de la Generalitat.

Gráfico sobre las donaciones monetarias de padres a hijos en la provincia de Castellón. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Casi 80.000 euros

Ante la imposibilidad de contar con los 5,52 años completos de ahorros para una compra, aparece la ayuda externa. El importe medio del auxilio económico brindado a los hijos se sitúa en 79.096 euros en Castellón, la cifra más elevada de todo el territorio valenciano, ya que la media autonómica queda en 75.618 euros, mientras que en Valencia en 74.007 y en Alicante en 76.291. En la Comunitat se practican 20,44 donaciones por cada 10.000 habitantes, casi el cuádruple de las 5,84 de media del 2019.

Y es que, la situación de Castellón de que los jóvenes deban recurrir a sus padres es compartida en toda la Comunitat Valenciana. "Si en 2007 los compradores de entre 18 y 30 años representaban el 21,58% del total, en la actualidad su peso se sitúa en torno al 8,39%, incluso por debajo de la media nacional, donde apenas alcanzan el 9,6% de las compraventas", señalan los notarios.

En el caso provincial, la misma fuente sitúa en la provincia la edad mediana de los compradores en 48 años, mientras que los adquirientes de hasta 30 años apenas representan el 9,71% del total, uno de cada diez. De hecho, el 64% de los nuevos propietarios de Castellón tiene más de 40 años.