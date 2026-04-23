La patronal autonómica del metal elige nuevo presidente

La asamblea general de la federación autonómica del metal, Femeval, ha elegido a Francisco Alonso Gimeno como nuevo presidente. Toma el relevo de Vicente Lafuente, que desde hace unos meses ocupa la presidencia de la patronal autonómica, CEV.

En esta etapa, Alonso centrará su hoja de ruta en poner en valor a los empresarios y empresarias ya que "el futuro se construye con empresas, no contra ellas" y garantizó que "no se puede asfixiar ni menospreciar a quien crea empleo y bienestar social". Otra prioridad será el talento y la cualificación, en un momento en el que, según ha subrayado, "uno de los principales problemas no es la falta de empleo, sino la escasez de profesionales para responder a la demanda de las empresas".

Hoja de ruta para el sector del metal

En ese horizonte cobra especial relevancia 2027, un año llamado a marcar el futuro de la federación por partida doble. Por un lado, porque se pondrá en marcha LaMet, la nueva escuela de talento impulsada por Femeval para formar los perfiles que demanda el tejido productivo. Por otro, se conmemora su 50 aniversario, una efeméride que servirá no solo para reconocer el camino recorrido, sino también para "definir qué sector queremos dentro de otros 50 años".

Femeval está presente en Castellón a través de una oficina Acelera Pyme, con la finalidad de ofrecer a pymes, personas autónomas y emprendedoras un acompañamiento práctico en la adopción de herramientas digitales y la orientación de ayudas públicas.