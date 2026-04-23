El PP de Castellón insiste con la CV-10: "La única provincia sin autovía por el interior"

El Partido Popular de Castellón mantiene la reivindicación para que se transforme en autovía el trazado de carretera entre Vilanova d'Alcolea y la Jana. Mencionan que es la única provincia de España sin una autovía en el interior y que esto se debe al "castigo desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa, en junio de 2018".

La vicesecretaria general territorial del PP provincial, María Ángeles Pallarés, reclama "futuro para nuestra tierra con inversiones y hechos. Porque el sanchismo ya sabemos que miente". Detalla que el proyecto fue presupuestado por el PP al frente del Gobierno de España. "Se reservaron 349,7 millones de euros para ejecutar los tramos pendientes, pero llegó el PSOE y bloqueó la obra", añade.

Críticas por el bloqueo de la autovía

Pallarés reclama que los socialistas de Castellón sean reivindicativos con este asunto. Pallarés recordó que, hace cuatro años, el líder del PSPV provincial, Samuel Falomir, publicó en redes sociales que el plan de la CV-10 traería "prosperidad y oportunidades para el interior". La dirigente del PP se pregunta por estas afirmaciones, "porque si recorremos esta conexión no encontramos estas oportunidades", y se pregunta "a qué espera el PSPV para exigirle a su jefe de filas que invierta en la provincia, porque saben hacerse camisetas y muchas fotos, pero hechos, ninguno".

Los tramos previstos eran tres para enlazar Vilanova d'Alcolea con Tarragona: Vilanova d'Alcolea-Les Coves de Vinromà, Les Coves de Vinromà-La Salzadella y La Salzadella-Traiguera. El proyecto presupuestado por el PP contemplaba la ejecución de una plataforma que permitiera al tráfico rodado alcanzar una velocidad de 120 km/hora.

Tres tramos y 349,7 millones

El primero de los tramos, con una longitud de unos 14,2 km, establecía tres enlaces y un presupuesto estimado de 112,7 millones de euros. El tramo Les Coves de Vinromà-La Salzadella, con 15,9 kilómetros, definía tres enlaces y contemplaba un presupuesto de 111,6 millones de euros. Finalmente, el tramo La Salzadella-Traiguera, de 17,5 km, cuatro enlaces y 125,4 millones de euros.

Este martes, en la Diputación de Castellón se debatió una moción impulsada por la presidenta de la institución, Marta Barrachina, en defensa de las carreteras. Entre ellas, esta autovía. El acuerdo, firmado por todos los grupos, "es una muestra más de que frente a un PSOE que nos margina, el PP forja acuerdos que defienden las inversiones en nuestra provincia porque Castellón no merece quedarse atrás", concluye Pallarés.