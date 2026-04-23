El primer premio de la Bonoloto cae en Castellón: más de 260.000 euros de premio

El sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves 23 de abril de 2026 ha dejado parte de la suerte en la provincia de Castellón, ya que uno de los tres boletos acertantes de Primera Categoría (6 aciertos) ha sido validado en Peñíscola.

La combinación ganadora ha estado formada por los números 27, 08, 47, 45, 22 y 19, con el 05 como complementario y el 7 como reintegro.

Según la información oficial del sorteo, en esta primera categoría se han registrado tres boletos premiados, cada uno de ellos con un premio unitario de 265.552,86 euros. Uno de esos boletos ha sido sellado en el estanco situado en la avenida de Valencia, 151, en la urbanización Peñismar, que regenta Miguel Sorlí.

Mapa de la localización del estanco que ha vendido el primer premio.

Los otros dos boletos agraciados con el primer premio han sido validados en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) y Gandía (Valencia).

Noticias relacionadas

En total, la recaudación del sorteo ha ascendido a 2.358.915,50 euros.