El primer premio de la Bonoloto cae en Castellón: más de 260.000 euros de premio
Los otros dos boletos agraciados con el primer premio han sido validados en Sant Boi de Llobregat y Gandía
El sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves 23 de abril de 2026 ha dejado parte de la suerte en la provincia de Castellón, ya que uno de los tres boletos acertantes de Primera Categoría (6 aciertos) ha sido validado en Peñíscola.
La combinación ganadora ha estado formada por los números 27, 08, 47, 45, 22 y 19, con el 05 como complementario y el 7 como reintegro.
Según la información oficial del sorteo, en esta primera categoría se han registrado tres boletos premiados, cada uno de ellos con un premio unitario de 265.552,86 euros. Uno de esos boletos ha sido sellado en el estanco situado en la avenida de Valencia, 151, en la urbanización Peñismar, que regenta Miguel Sorlí.
Los otros dos boletos agraciados con el primer premio han sido validados en Sant Boi de Llobregat (Barcelona) y Gandía (Valencia).
En total, la recaudación del sorteo ha ascendido a 2.358.915,50 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alarma mediática y social en Castellón por el agresor sexual múltiple en paradero desconocido
- Las dos mejores playas de Castellón para National Geographic: 'Arena fina y cuidada
- Cierra en Castellón un clásico de la cocina china después de 35 años
- El nuevo parque acuático que abrirá en Castellón este verano empieza a cobrar forma en su zona infantil
- Impactante accidente en Onda: un conductor se desmaya al volante y choca contra una furgoneta
- Novedades en el ERE de las azulejeras Keraben y Saloni: habrá decenas de despedidos
- El regreso de una rogativa de antes de la pandemia marca el ciclo de romerías de Castellón
- Las últimas novedades del nuevo Mercado Central de Castelló: más bares