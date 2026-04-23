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Agricultura

El PSPV-PSOE de Castellón denuncia el “bloqueo inadmisible” del Consell a 430 jóvenes del campo

El diputado provincial Vicent Aparisi critica que el retraso "pone en riesgo el relevo generacional" en el sector agrario

Vicent Aparisi, diputado provincial del PSPV.

Vicent Aparisi, diputado provincial del PSPV. / Mediterráneo

Ramón Pérez

Castellón

El PSPV-PSOE de Castellón ha denunciado el retraso “injustificable” del Consell del PP en la resolución de las ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores y ganaderos, "una situación que mantiene bloqueados a 677 jóvenes en la Comunitat Valenciana, muchos de ellos de la provincia de Castellón".

El diputado provincial Vicent Aparisi ha calificado la situación de “grave e irresponsable” y ha advertido de que este retraso está teniendo consecuencias directas: “hay jóvenes que no pueden tramitar la PAC, ni formalizar contratos, ni continuar con sus proyectos de vida. El Consell los ha dejado totalmente bloqueados”.

Además, el socialista ha criticado la falta de planificación del gobierno autonómico: “nos venden una gran convocatoria como solución, pero probablemente será la única de toda la legislatura. El problema no es solo la cantidad, es la falta de continuidad y credibilidad”.

En este sentido, ha recordado que “otros territorios como Aragón o Cataluña ya han resuelto varias convocatorias en este mismo periodo, mientras aquí vamos tarde y mal”, y ha subrayado que “durante el gobierno del Botànic se demostró que sí se podía, con tres convocatorias resueltas en una legislatura”.

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Finalmente, Aparisi ha afirmado que “no se puede hablar de relevo generacional mientras se deja tirados a cientos de jóvenes. El sector primario no necesita anuncios, necesita resoluciones, planificación y compromiso real”.

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