La UJI reúne a 80 especialistas de toda España para abordar los retos de la orientación universitaria

La Universitat Jaume I ha inaugurado el XXVI Encuentro de los Servicios de Información y Orientación Universitarios (SIOU), que se celebra del 22 al 24 de abril y que reúne a cerca de 80 profesionales y vicerectores y vicerectoras de estudiantado procedentes de universidades de toda España.

El acto inaugural ha estado presidido por la rectora de la UJI, Eva Alcón, quien ha puesto en valor el papel estratégico de estos servicios en la experiencia universitaria. «La información y la orientación universitaria tiene una dimensión de proximidad esencial; cercanía tanto en la etapa preuniversitaria como en la atención durante la trayectoria académica, por lo que este servicio acompaña el proyecto de vida del estudiantado y es clave para contribuir a que la experiencia universitaria sea plena y positiva», ha señalado.

Alcón también ha subrayado que «este encuentro nacional no solo aborda retos compartidos, entre ellos cómo llegar mejor a un estudiantado que ha cambiado profundamente y que se mueve en un contexto cada vez más digital, sino que contribuye de manera decisiva a generar una red de apoyo estatal sólida».

En la inauguración han participado también la vicerrectora de Estudiantes y Vida Saludable de la UJI, Mamen Pastor, junto al coordinador del Grupo de Trabajo de Orientación al Estudiante de la sectorial CRUE Asuntos Estudiantiles, Juan Luís Benítez , y el coordinador del grupo SIOU, Ángel Custodio Serrano.

Ponencias, mesas de debate....

Durante tres días y bajo el lema Nuevos retos en información y orientación universitaria, las jornadas combinan ponencias, mesas de debate, talleres y espacios de intercambio de buenas prácticas, con el objetivo de reflexionar sobre el papel clave de los servicios de información y orientación en el bienestar, la permanencia y el éxito académico.

El programa aborda cuestiones como el impacto de la digitalización en el perfil del estudiantado, la integración de la inteligencia artificial en la gestión universitaria sin perder la dimensión humana, o las nuevas formas de aprendizaje y adquisición de competencias más allá del aula. Asimismo, incluye la presentación de los trabajos de la XII edición del Premio de Buenas Prácticas SIOU y una mesa de debate con estudiantado para incorporar su perspectiva en la mejora de los servicios de información y orientación.

El encuentro cuenta con la participación de representantes de universidades de Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, Navarra, País Vasco y Región de Murcia, lo que permite compartir experiencias diversas y avanzar de forma conjunta hacia modelos de atención más cercanos, accesibles y adaptados a las nuevas necesidades.