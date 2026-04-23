"Vivía y cobraba para consumir", el largo camino de Sebas para salir de la droga y el juego y la ayuda de PATIM Castellón

Sebas, nombre ficticio, tiene 37 años y relata su proceso de superación frente a la adicción a sustancias y al juego patológico. Del consumo recreativo pasó a la evasión psicológica motivada por traumas personales. Hasta que se dio cuenta de que había tocado fondo y entró en la comunidad terapéutica los Granados y de allí al centro de día de PATIM en Castelló, describe su recuperación como un proceso de largo recorrido que requiere de una firme voluntad individual y la capacidad de transformar los patrones de conducta habituales.

Como en tantos otros casos, todo comenzó en la adolescencia, en un contexto aparentemente normalizado. “Empecé con 16 o 17 años a consumir esporádicamente de fiesta. Empezamos con los porros, alcohol. Ya luego empecé a consumir cocaína esporádicamente”, relata. Durante un tiempo, la adicción no ocupó el centro de su vida. Después de pasar una etapa en Alicante, en 2014 se trasladó a Valencia, donde empezó a trabajar y, según explica, vivía “bastante bien”. El consumo seguía ahí, vinculado a momentos concretos, a salidas, a algunos días entre semana con compañeros. Sin embargo, la situación cambió drásticamente tras un episodio que marcaría un antes y un después en su vida: el incendio de su casa.

Del consumo para divertirse al consumo para no pensar

Aquel golpe lo empujó a una espiral que terminó desbordándolo. “Tuve una pequeña depresión y lo que empezó siendo consumir para disfrutar se convirtió en consumir para no pensar”, recuerda. Ya no se trataba de fiesta ni de evasión puntual. Era una forma de anestesiar el dolor, de escapar de una realidad que se había vuelto demasiado dura.

“Tuve una pequeña depresión y lo que empezó siendo consumir para disfrutar se convirtió en consumir para no pensar”

El incendio abrió una etapa de inestabilidad personal que agravó todavía más su situación. Se mudó con su actual pareja a una barriada de Valencia y, según admite, todo terminó de descontrolarse. “Entré en bucle”, resume. Pero no fue inmediato. Hubo momentos en los que creyó estar mejor, etapas en las que pareció recuperar cierto equilibrio. Sin embargo, hace alrededor de un año, a las puertas de un evento importante en su vida, volvió a caer de lleno.

"Las drogas, para la salud, son una mierda, pero el juego económicamente y mentalmente hablando te destruye”

“Se me fue de las manos”

Hará año y medio llegó su punto de inflexión. “Vi que ya no podía controlarlo, que simplemente vivía y cobraba para consumir”, explica. A la adicción a la cocaína se sumó otra herida igual o más devastadora: el juego. “Las drogas, para la salud, son una mierda, pero el juego económicamente y mentalmente hablando te destruye”, afirma. Habla de casinos, tragaperras, juego presencial y también online. En su experiencia, el juego tuvo un impacto más devastador que la adicción a sustancias. La ansiedad, la depresión, los problemas derivados del incendio y una salud ya frágil por patologías cardíacas previas acabaron apartándole del trabajo. “Sí, me superó”, reconoce. “Yo me vi que ya no es que no tuviera nada, es que estaba por debajo”.

PATIM es una oenegé de Castellón. / PATIM

El ingreso que cambió su vida

Fue entonces cuando decidió pedir ayuda. En octubre del año pasado ingresó en comunidad terapéutica Los Granados. Allí permaneció ingresado tres meses y diez días, hasta el 1 de febrero. Desde entonces acude al centro de día de PATIM en Castellón, al que se desplaza cada jornada desde Valencia en tren para continuar con su tratamiento.

Ese viaje diario forma parte también de su proceso. “Es una forma de trabajar en mí, de obligarme”, explica. Sigue de baja laboral y centrado en una recuperación que define como un camino de largo recorrido.

Sebas define su lucha contra la adicción como una maratón de largo recorrido. / PATIM

Terapia cognitivo-conductual

En el curso destaca la terapia cognitivo-conductual, tanto individual como grupal, y continúa con el mismo psicólogo que ya lo trató durante su estancia en la comunidad. Para él, el no tener que volver a empezar desde cero, no tener que volver a tener que explicar el relato de su vida y de su caída, ha supuesto una ayuda.

“Esto es un maratón”

A día de hoy, Sebas asegura llevar seis meses sin consumir alcohol ni otras sustancias, pero descarta que la batalla esté ganada: “Esto es un maratón de largo recorrido, no es un sprint”, resume. "Fácil no es", señala. "Es, por desgracia, una enfermedad que te la estás vigilando día a día", expresa.

Identificar alertas tempranas

En su caso, una de las claves ha sido aprender a identificar las alertas tempranas, reconocer el deseo de consumir y poner nombre a lo que siente antes de que sea demasiado tarde. También la importancia de verbalizarlo, comunicarse y pedir ayuda. "Saber qué hacer en el momento que te entra un craving o un deseo de consumir. Comunicarte con tu pareja, decirle: 'Mira, me apetece consumir, ayúdame'", señala. "Creo que es lo que más me ha costado, el decirle a mi novia un día: "Oye, no te vayas hoy, que necesito que estés conmigo por si acaso."

El peso del apoyo, pero también de la decisión propia

Sebas valora el apoyo profesional como algo fundamental. También agradece profundamente la implicación de su pareja, a la que reconoce como la persona que más se ha volcado en su proceso. Habla de su entorno, su familia, la familia de su novia y su propia pareja, que decidió quedarse a su lado. Pero insiste en que la recuperación no puede sostenerse solo en la voluntad ajena. “Por mucho que te obliguen a ir a un sitio, si tú no quieres no hay manera”. “Puedes tener a 100 personas detrás o no tener a nadie, que depende de ti”, afirma. No medir la salida únicamente por la red que uno tiene alrededor, sino por la voluntad real de sostener el tratamiento y no engañarse. Algo que no resta valor al acompañamiento, pero sí subraya una idea que repite varias veces: nadie puede salir por ti.

Perder el miedo a pedir ayuda

Asimismo, da un mensaje claro: no tener miedo a ingresar en una comunidad terapéutica. “A día de hoy es la mejor decisión que he tomado en la vida”.