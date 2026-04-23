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¿Vuelve la lluvia a Castellón?: Aemet estima un 70% de probabilidades

Las temperaturas han descendido hasta 10 grados respecto a la jornada del miércoles

Imagen de archivo de un día de lluvia en Castelló.

Imagen de archivo de un día de lluvia en Castelló. / Mediterráneo

Alberto Campos

Castellón

La primavera está mostrando en Castellón en los últimos días su cara más variable. Si el miércoles las máximas se dispararon hasta los 31 grados en el Alto Palancia, hoy la diferencia térmica ha sido de hasta 10 grados, ya que la máxima la ha marcado Cirat, Onda y Castelló, con 21.

En este sentido, las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contemplan un nuevo cambio brusco del tiempo, que incluso puede traer de nuevo precipitaciones a la provincia.

Lluvia en Castellón

Así, el viernes entre las 6.00 y las 12.00 horas hay bastantes probabilidades de que haya que coger el paraguas, sobre todo en el Baix Maestrat, donde alcanzan el 70%. También es posible la aparición de lluvia en el litoral, con probabilidades de entre el 25% y el 60%.

Probabilidad de lluvia en Castellón el viernes entre las 6.00 y las 12.00 horas.

Probabilidad de lluvia en Castellón el viernes entre las 6.00 y las 12.00 horas. / Avamet

No obstante, parece que este episodio no tendrá continuidad durante las siguientes horas del día. Tampoco durante el fin de semana Aemet contempla que haya excesivo riesgo de precipitaciones.

Temperaturas en Castellón

En cuanto a las temperaturas se mantendrán el viernes y el sábado en valores suaves, propios de la primavera, aunque el domingo habrá una subida en los termómetros que llevarán las máximas hasta los 25 grados en el litoral. Esta situación se mantendrá durante el comienzo de la semana siguiente.

Noticias relacionadas

Esta es la previsión de Aemet cara a los próximos días en Castellón:

Castelló


Morella


Peñíscola


Segorbe


Vinaròs


La Vall d'Uixó


Alcalà de Xivert


Onda


Vall d'Alba

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