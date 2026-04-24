La aragonesa Fertinagro ya tiene el 'OK' para abrir una fábrica de fertilizantes en PortCastelló: invertirá 4 millones

El puerto de Castellón continúa captando el interés de las empresas y una de las compañías que se instalará en el Grau es Fertinagro Biotech, que llevará a cabo una inversión millonaria para levantar una fábrica dedicada a la elaboración y envasado de fertilizantes hidrosolubles. La empresa aragonesa, que pertenece al grupo Térvalis, solicitó el pasado mes de febrero la ocupación de una parcela en la dársena sur y ahora PortCastelló ha dado el visto bueno al proyecto.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón ha aprobado este viernes el otorgamiento de una concesión administrativa a Fertinagro Biotech, S.L. para la construcción y explotación de una planta de fertilizantes en la dársena sur. El proyecto se ubicará sobre una parcela de 20.848 metros cuadrados en la dársena sur y supone un compromiso de inversión de 4 millones de euros en el puerto.

Esta nueva infraestructura se suma a la actividad que el grupo ya desarrolla a través de su filial Leatransa, que tiene en ejecución (también en la dársena sur), obras valoradas en 13 millones de euros.

Desde PortCastelló destacan que la nueva planta de Fertinagro reforzará la competitividad del puerto en el sector agroalimentario y logístico.

Más de dos millones de toneladas de fertilizantes anuales

Fertinagro está especializada en la producción y comercialización de productos y servicios para la nutrición vegetal y para la alimentación animal, así como en fertilizantes destinados a la jardinería. La compañía cuenta con 28 plantas de producción y fabrica más dos millones de toneladas anuales. Asimismo, dispone de 22 filiales internacionales con presencia en más de 90 países del mundo y cada año exporta más de 300.000 toneladas de fertilizantes.

Además, el Consejo ha aprobado la concesión del local «Comedor del Puerto» a J. Zamora & Guindilla Gestión, S.L. Esta adjudicación tiene como objetivo transformar este espacio en un referente gastronómico con el objetivo de contribuir a la dinamización del puerto.