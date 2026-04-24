La carne de caza busca sitio en los supermercados de Castellón: el sector pide menos trabas y más promoción

arne de caza, Comunitat Valenciana, supermercados, seguridad alimentaria, consumo y sector cinegético fueron este viernes las palabras clave de un debate que el sector considera urgente. La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana ha celebrado este viernes los II Desayunos Informativos, una jornada centrada en analizar por qué este producto, pese a su valor nutricional y gastronómico, sigue teniendo una presencia limitada en la distribución comercial.

El encuentro reunió a representantes del ámbito alimentario, sanitario, público, empresarial, gastronómico y comunicativo con un objetivo común: avanzar en soluciones para acercar la carne de caza al consumidor y sacarla del circuito casi exclusivo del autoconsumo y la restauración.

Un producto con potencial, pero con barreras

Uno de los principales ejes del debate fue el marco normativo y su impacto real sobre el sector. El profesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València, Albert Ituren, advirtió de que actualmente no existe una infraestructura suficiente para canalizar la carne de caza con la rapidez y las garantías que exige el mercado.

“Hoy por hoy no contamos con una infraestructura que permita canalizar la carne de caza con la rapidez y garantías que exige el mercado”, explicó, al abordar los tiempos que transcurren desde la captura hasta su comercialización.

Ituren también señaló que las exigencias actuales pueden hacer poco viable la venta de pequeñas cantidades, ya que obligan al cazador a asumir una inversión elevada. Además, apuntó que las restricciones territoriales dificultan la rentabilidad al impedir la venta en comunidades autónomas colindantes, aunque la proximidad geográfica lo permitiría.

La Federación pide llevar la carne de caza al día a día

La presidenta de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana, Lorena Martínez, defendió la necesidad de romper con la idea de que la carne de caza pertenece solo a la alta gastronomía.

“No podemos limitar la carne de caza a la alta gastronomía; tenemos que acercarla al día a día, a los pueblos, a formatos más populares”, afirmó.

Martínez propuso impulsar jornadas gastronómicas, concursos locales y acciones de promoción que permitan mostrar este producto de una manera más cercana. “Es una carne con un gran valor nutricional, pero si no sabemos comunicarlo, seguirá siendo un producto para el autoconsumo”, añadió.

El reto de llegar a los supermercados

Desde el ámbito institucional, el diputado de Desarrollo Territorial de la Diputación de Valencia, Abelino Mascarell, defendió que la carne de caza debe encontrar su espacio en los canales habituales de consumo, especialmente en los supermercados.

El director de ASUCOVA, Pedro Reig Català, aportó la visión del mercado y explicó que el consumo continúa concentrado principalmente en la restauración, con una presencia todavía limitada en el comercio minorista.

A su juicio, para llegar al consumidor hacen falta productos bien presentados, formatos pequeños, etiquetado claro y trazabilidad. Son elementos que, según señaló, pueden generar confianza y facilitar la entrada de la carne de caza en la cesta de la compra.

Seguridad alimentaria y costes sanitarios

La jornada también abordó el papel de los controles sanitarios. La presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia, Inmaculada Ibor, explicó los cambios en los protocolos, especialmente en relación con la triquina.

“La evolución hacia métodos más precisos responde a una necesidad clara de proteger la salud pública”, señaló. Sin embargo, advirtió de que estos controles también tienen un coste y que, si no resultan asumibles, el sistema puede dejar de ser sostenible.

En la misma línea, Mª Carmen Chinillach, desde el ámbito de la seguridad alimentaria, recordó que “la normativa no es un obstáculo, sino una garantía”, siempre bajo la premisa de proteger la salud pública.

Desayunos de la federación de caza. / Mediterráneo

La Generalitat anuncia medidas para agilizar el sector

El secretario autonómico de Agricultura, Vicente Tejedo, defendió que la caza cumple una función territorial y agraria. “La caza es una herramienta necesaria para el equilibrio del territorio y para proteger al sector primario”, afirmó.

Tejedo anunció medidas como el impulso a mataderos de ungulados en zonas de caza y destacó el potencial de este alimento. “Estamos hablando de una carne saludable, sostenible y de calidad; si conseguimos ofrecerla a un precio razonable, el consumidor responderá”, sostuvo.

También el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, avanzó nuevas medidas para agilizar la gestión cinegética y facilitar la actividad del sector, entre ellas el impulso de la figura del cazador formado.

La industria y la cocina piden cambiar el relato

Desde la perspectiva industrial, el CEO de Cárnicas DIBE, Raúl Sánchez, reconoció que en España el consumo de carne de caza sigue siendo muy limitado fuera del entorno de los cazadores. “No hemos sabido trasladar al consumidor el valor de este producto”, admitió.

El chef Beñat Ormaetxea, finalista del Concurso Cocinero del Año del Especial Carne de Caza 2025, defendió que la cocina también ha cambiado la forma de tratar este producto. Según explicó, la carne de caza ha dejado atrás la imagen de platos pesados o sabores excesivamente intensos y hoy se trabaja con técnicas más ligeras y adaptadas a los gustos actuales.

Reconectar con el consumidor

La periodista y divulgadora Carla Centelles incidió en la necesidad de reconstruir la relación entre la sociedad y la carne de caza. A su juicio, existe una desconexión porque durante años se ha asociado este producto a algo lejano, antiguo o incluso elitista.

Para revertir esa percepción, defendió la necesidad de acercarlo a la vida cotidiana, facilitar su acceso y trabajar en la educación del consumidor desde edades tempranas.

Una llamada a la coordinación

La jornada concluyó con una llamada a la acción de Lorena Martínez, que resumió el mensaje compartido por los participantes: “Tenemos producto, tenemos sector y tenemos oportunidades; ahora necesitamos coordinación, promoción y herramientas que nos permitan llegar al consumidor”.

El consenso fue claro: el futuro de la carne de caza en la Comunitat Valenciana pasa por adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, ganar presencia en los canales comerciales habituales y reforzar la confianza del consumidor sin renunciar a su origen ni a su valor como producto ligado al territorio.