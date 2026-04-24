La ilusión de los inscritos al Castellón Sénior: "Es la quinta vez que me apunto"

La plaza de las Aulas alberga actividades multitudinarias de todo tipo en cualquier momento del año. Ya sea para albergar el escenario de la Colla Rei Barbut en las fiestas de la Magdalena, eventos gastronómicos, manifestaciones o actos reivindicativos. Pero un día al año, el protagonismo lo tienen las personas que acuden para apuntarse de forma presencial al programa de vacaciones sociales de la Diputación, Castellón Sénior.

Durante toda la mañana, el acceso del Palacio Provincial fue un ir y venir de gente. Los primeros llegaron antes de las 9.00 horas, y eso que el criterio para tener plaza no es el del orden de llegada. Las personas de mayor edad son las que tienen prioridad. Con la ayuda de dos empleados de la institución provincial, los inscritos rellenaron los impresos, con la esperanza de poder disfrutar de unos días de descanso en su destino elegido. Al final del primer día, tanto en la versión presencial como telemática, se han recogido más de 800 solicitudes.

Preferencia por la costa

La mayoría de consultados afirmaron que quieren lugares de costa. A poder ser, en Peñíscola. Es el caso de Pascual Llansola, que ya ha estado en Vinaròs y Alcossebre y ahora quiere alojarse en la ciudad del Papa Luna. En cambio, Encarna López se pide Vinaròs. Su acompañante necesita hacerse diálisis, y de esa manera se podrá compaginar el ocio con las obligaciones médicas. Además, afirma que esta actividad es "una maravilla, y ojalá se hubiera hecho antes".

María Cristina Selma es toda una experta en este programa de vacaciones sociales. "Es la quinta vez que me apunto". En las ediciones anteriores tuvo la oportunidad de conocer el entorno de Montanejos, Alcossebre y Peñíscola. Por su parte, Tomás Soler valora "el ambiente de fiesta que se vive en estos viajes, y durante estos días hacemos una gran amistad".

El programa estrella del Patronato

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, se acercó a saludar a quienes acudieron a la sede de la institución provincial. "Es un día especial, porque no para de entrar gente", comenta, para añadir que Castellón Sénior "es el programa estrella del Patronato de Turismo". Afirma que los primeros que acuden "son muy madrugadores, y eso que incorporamos más plazas, pero hay una alta demanda". El plazo está abierto hasta el 8 de mayo. A partir de ese momento se hará la asignación de plazas en función del mencionado criterio de la edad.

Más allá del objetivo de favorecer la desestacionalización del turismo provincial, Barrachina subraya que este programa "favorece el envejecimiento activo, y permite que puedan disfrutar de todo lo bueno que tiene nuestra provincia". Los mayores de 55 años pueden optar a tres modalidades de destino, entre localidades de costa, itinerarios de interior y estancias en balnearios. En el primer caso, se trata de estancias de seis días y cinco noches, con pensión completa. Hay 7.500 plazas disponibles. Las rutas de patrimonio histórico, cultural y natural se desarrollan a lo largo de tres días y dos noches, en régimen de media pensión, con 1.957 plazas. Y en balnearios hay 600 plazas, por un periodo de seis días y cinco noches.

Inscripción presencial y telemática

Pese al concurrido primer día en la sede de la Diputación, la mayoría de solicitudes se hacen de manera telemática, a través de la sede electrónica del Patronato Provincial de Turismo.