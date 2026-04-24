El Consell modifica el sistema de recogida de cadáveres de jabalís por el alza de las capturas y el cambio de tiempo
El sistema de recogida se hará a través de un formulario web y un móvil en caso de que no se pueda acceder al formulario web
El cambio de la situación meteorológica y el incremento de las capturas ha llevado a la Conselleria de Medio Ambiente a modificar el sistema de recogida de cadáveres de jabalís.
Según ha informado la Conselleria de Medio Ambiente, esta modificación se enmarca en el artículo 8 del DECRETO LEY 13/2025, de 19 de diciembre, del Consell, de medidas urgentes para la reducción de las poblaciones de jabalí (Sus scrofa) en la Comunitat Valenciana ante el riesgo de expansión de la peste porcina africana y en el marco de la línea de ayudas al fomento de la caza de jabalí que se aplica desde enero.
Formulario web y teléfono
Ahora la notificación de un abatimiento destinado a recogida de la unidad logística (UL) se realizará a través del formulario de notificación disponible en la página web del servicio de Caza y Pesca. Asimismo, se ha habilitado un teléfono móvil 676172118 para notificar la entrega de ejemplares por parte de aquellos usuarios a los que no les resulte sencillo el uso del formulario. No obstante, las notificaciones que se reciban por esta vía sólo podrán realizarse de lunes a viernes en horario de 9:00 a 12:00 horas. Los animales notificados por vía telefónica no podrán entregarse en los puntos o rutas de recogida hasta el primer día hábil siguiente a la fecha de notificación telefónica. Este teléfono de atención al público estará también disponible en el horario y días indicados para la resolución de consultas telefónicas.
Rutas de recogida
La Unidad Logística de coordinación y recogida de ejemplares abatidos de jabalí ampliará el servicio de recogida de lunes a sábado en los siguientes horarios y a partir del lunes 27 de abril de 2026:
Lunes
08:00 a 13:00 horas
No hay recogida
Martes
08:00 a 13:00 horas
No hay recogida
Miércoles
08:00 a 13:00 horas
14:00 a 19:00 horas
Jueves
08:00 a 13:00 horas
No hay recogida
Viernes
08:00 a 13:00 horas
No hay recogida
Sábado
08:00 a 13:00 horas
No hay recogida
El registro o notificación del abatimiento deberá realizarse antes de las 07:00 horas del mismo día de recogida.
Recogida de jabalís
El 1 de enero de 2026, la Generalitat valenciana puso en marcha el plan de choque para reducir la sobrepoblación de jabalí en el marco de actuaciones para evitar la expansión de la peste porcina africana. A través de este dispositivo se otorgan ayudas directas a los titulares de los cotos de caza de 40 € por cada pieza cazada y retirada del medio natural ya que en este dispositivo se incluye la gestión del cadáver. Esta medida se complementa con un servicio de control de fauna y una unidad logística para la recogida y destrucción de cadáveres, coordinación de todas las actuaciones y su monitorización de la evolución de las poblaciones de jabalí.
En los dos primeros meses de funcionamiento del plan, según ha informado la Conselleria de Medio Ambiente, la Unidad Logística de retirada de ejemplares de jabalí abatidos ha gestionado en la provincia 296 jabalíes certificados procedentes de 18 explotaciones cinegéticas, según los datos disponibles a 1 de marzo. Estas cifras forman parte del balance del dispositivo autonómico, que suma 704 ejemplares en toda la Comunitat Valenciana desde el inicio del operativo.
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