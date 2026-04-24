El convenio del metal de Castellón se da una nueva oportunidad: se rebaja la tensión y se aplazan las movilizaciones

Los representantes de CCOO y UGT en las empresas del sector del metal en Castellón organizaron una asamblea, en la que acordaron convocar movilizaciones ante las enormes diferencias con la patronal. Este viernes ha vuelto a reunirse la comisión negociadora y se ha apaciguado la tensión.

Los sindicatos exponen que en este encuentro no se concretaron posturas, aunque "ambas partes han manifestado su voluntad de acercamiento, que se concretará en la próxima reunión prevista para el día 15 de mayo", detallan. Desde la parte social, "marcamos esa próxima reunión como clave para el avance de las negociaciones". Mientras tanto, las protestas sindicales quedan aplazadas, a la espera de ver el resultado de esta nueva cita.

Salarios y duración del convenio

El principal escollo de este proceso está en la mejora de salarios. La propuesta de una subida salarial de un 2,3% por parte de las patronales "nos parece insuficiente y alejada del 3,4% del IPC actual, sin entrar a valorar otras cuestiones como el elevado coste actual de la vivienda tanto en el alquiler como en la adquisición de esta", detallan las fuerzas sindicales.

Por otro lado, la patronal propone un convenio corto, de menos duración que los tres años habituales, ante la incertidumbre que genera la inestabilidad internacional.

Un convenio clave para 8.000 empleados

De este marco laboral dependen las condiciones laborales de unos 8.000 empleados de Castellón, que abarcan actividades tan diversas como la maquinaria cerámica, los instaladores eléctricos, los talleres de automóviles o las compañías de agua, gas y calefacción.

El anterior convenio fue aprobado en 2023, y también fue objeto de discrepancias severas entre las partes. Finalmente se llegó a un acuerdo para tres años, apenas unas horas antes de una jornada de huelga.