Creciendo Juntos CV analiza en Castellón los principales desafíos de la crianza

Cinco especialistas de distintos ámbitos participarán, a partir de las 17.30 horas, en Estepark, en la segunda edición de Creciendo Juntos CV, un encuentro que busca ofrecer a familias y profesionales de la educación herramientas útiles para afrontar los retos actuales de la crianza. Las intervenciones correrán a cargo de Ted Winslow, responsable de multilingüismo para la región de Iberia del British School of Vila-real; el ultramaratonista Facu Zelaya, de Run Addiction; la docente Sandra Fabra; la enfermera Esther Pastor; y la psicóloga especializada en infantojuvenil Ana Arechavaleta.

Ponentes / Mediterráneo

Durante la jornada se tratarán asuntos de plena actualidad como el contexto educativo internacional, el sedentarismo infantil vinculado al uso excesivo de pantallas, la comunicación en el ámbito familiar y educativo, los riesgos de atragantamiento y el ciberbullying, con un enfoque práctico orientado al día a día. La iniciativa, impulsada por Prensa Ibérica –Mediterráneo, Levante-EMV e Información– y la Generalitat Valenciana pretende acompañar a las familias en los desafíos de la educación y la crianza. Esta segunda edición, cuenta con el respaldo de Bioparc y Terra Natura –impulsores globales– y British School of Vila-real, Ambulancias CSA, Todojuguete, Naturem, Ruralnostra y Estepark – impulsores locales–.

Actividades, regalos y promociones, en una jornada para todos La cita se llevará a cabo en la terraza de la segunda planta del parque comercial y de ocio Estepark de Castelló y contará, además, con un espacio infantil en el que se daesarrollarán actividades para los niños, por cortesía de Todojuguete.Asimismo, Naturem instalará un dispensador de zumos y Ruralnostra les obsequiará con huchas y camisetas. Los asistentes también podrán beneficiarse de promociones exclusivas durante el evento, entre ellas descuentos del 20% en Jumper, tarjetas de dos créditos para Bowling y accesos gratuitos de un día para Keasy Fit (hasta agotar existencias), lo que convierte la cita en una experiencia de ocio, aprendizaje y disfrute en familia.