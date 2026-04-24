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Creciendo Juntos CV analiza en Castellón los principales desafíos de la crianza

El ‘Periódico Mediterráneo’ y Prensa Ibérica organizan, en Estepark, el mayor evento sobre educación y desarrollo infanto-juvenil de la provincia, con la participación de expertos de alto nivel

Imagen de una de las ponencias de la primera edición de Creciendo Juntos CV, en Castelló.

Imagen de una de las ponencias de la primera edición de Creciendo Juntos CV, en Castelló. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Noemí González

Castellón

Cinco especialistas de distintos ámbitos participarán, a partir de las 17.30 horas, en Estepark, en la segunda edición de Creciendo Juntos CV, un encuentro que busca ofrecer a familias y profesionales de la educación herramientas útiles para afrontar los retos actuales de la crianza. Las intervenciones correrán a cargo de Ted Winslow, responsable de multilingüismo para la región de Iberia del British School of Vila-real; el ultramaratonista Facu Zelaya, de Run Addiction; la docente Sandra Fabra; la enfermera Esther Pastor; y la psicóloga especializada en infantojuvenil Ana Arechavaleta.

Ponentes

Ponentes / Mediterráneo

Durante la jornada se tratarán asuntos de plena actualidad como el contexto educativo internacional, el sedentarismo infantil vinculado al uso excesivo de pantallas, la comunicación en el ámbito familiar y educativo, los riesgos de atragantamiento y el ciberbullying, con un enfoque práctico orientado al día a día. La iniciativa, impulsada por Prensa Ibérica –Mediterráneo, Levante-EMV e Información– y la Generalitat Valenciana pretende acompañar a las familias en los desafíos de la educación y la crianza. Esta segunda edición, cuenta con el respaldo de Bioparc y Terra Natura –impulsores globales– y British School of Vila-real, Ambulancias CSA, Todojuguete, Naturem, Ruralnostra y Estepark – impulsores locales–.

Actividades, regalos y promociones, en una jornada para todos

La cita se llevará a cabo en la terraza de la segunda planta del parque comercial y de ocio Estepark de Castelló y contará, además, con un espacio infantil en el que se daesarrollarán actividades para los niños, por cortesía de Todojuguete.Asimismo, Naturem instalará un dispensador de zumos y Ruralnostra les obsequiará con huchas y camisetas.

Los asistentes también podrán beneficiarse de promociones exclusivas durante el evento, entre ellas descuentos del 20% en Jumper, tarjetas de dos créditos para Bowling y accesos gratuitos de un día para Keasy Fit (hasta agotar existencias), lo que convierte la cita en una experiencia de ocio, aprendizaje y disfrute en familia.

Programa

17.30 h: Presentación del evento, a cargo del director del Periódico Mediterráneo, Ángel Báez, e intervención de la directora comercial del diario, Cristina Pastor.

17.40 h: Ponencia del jefe de multilingüismo de la región de Iberia del centro educativo British School of Vila-real (BSV), Ted Winslow.

17.55 h: Intervención de la psicóloga especializada en infanto-juvenil Ana Arechavaleta sobre Ciberbullying: identificación y prevención.

18.10 h: Ponencia ¿Y si educar fuera más fácil? De la lucha al vínculo, que correrá a cargo de la docente Sandra Fabra:

18.25 h: Intervención de Esther Pastor, que abordará el Atragantamiento en niños: prevención, reconocimiento y actuación inmediata.

18.40 h: Intervención del ultramaratonista trail running Facu Zelaya, que ofrecerá la charla sobre Pantallas vs zapatillas: el reto de educar en movimiento.

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