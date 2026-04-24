La Diputación de Castellón premia el talento artístico aplicado a la cerámica

La Diputación Provincial de Castellón premia la calidad y creatividad de Topología del crecimiento en el IX Concurso Cerámica en Crudo. La obra de Carlos Martínez, artista visual y escultor contemporáneo, ha sido la ganadora de este concurso que demuestra, año tras año, "el inmenso talento que tenemos en el ámbito artístico y cerámico", ha resaltado el diputado de Promoción Cerámica, Vicente Pallarés, quien ha participado en la entrega del premio y ha mostrado el compromiso del Gobierno Provincial con la "creatividad y la innovación en la cerámica artística".

Reconocimiento al talento cerámico

Vicente Pallarés ha felicitado al ganador de esta edición y ha puesto en valor su capacidad de imaginar y crear una propuesta de "gran rigor técnico y coherencia formal". "Carlos Martínez nos ha sorprendido con una escultura limpia, equilibrada y de impecable ejecución, en la que la conjunción entre diseño, concepto y técnica alcanza un alto nivel de excelencia".

En este sentido, el diputado de Promoción Cerámica ha señalado que este certamen, impulsado por la Diputación de Castellón con el objetivo de ayudar a la promoción de proyectos cerámicos en la provincia, "fusiona el arte con la cerámica, además de apoyar a todas y todos los artistas plásticos y la difusión de su obra".

Apoyo institucional a la cerámica

A través de Cerámica en Crudo, "podemos comprobar verdaderas obras de arte empleando uno de nuestros emblemas como es la cerámica", ha subrayado Vicente Pallarés, del mismo modo que ha mostrado el apoyo de la Diputación a "uno de los sectores productivos más importantes y que forma parte del ADN de nuestra provincia".

"Desde la Diputación de Castellón creemos, apoyamos y apostamos firmemente por la industria cerámica", ha incidido el diputado provincial. Y muestra de ello es el incremento de la dotación económica del premio, que este año ha ascendido a 4.000 euros, lo que supone un aumento de 1.000 euros respecto a las ediciones anteriores, reforzando así "el compromiso de la institución con la promoción del talento en el sector cerámico", ha apuntado.

La obra ganadora

El jurado de la IX edición del Concurso Cerámica en Crudo ha reconocido la originalidad, el valor artístico, el mensaje y la presentación de Topología del crecimiento. La obra se construye a partir de un módulo triangular repetido en distintas escalas, cuya disposición genera un ritmo expansivo y ordenado, con oquedades piramidales que enriquecen el juego de luces y sombras sobre la superficie blanca. Este planteamiento modular transmite con claridad la idea de crecimiento y desarrollo estructural a la que alude su título.

Se destaca su sobresaliente ejecución técnica, que demuestra un control preciso de la geometría, la uniformidad del grosor y la contracción del material durante la cocción.

Dominio técnico y madurez artística

Aunque su mensaje se apoya más en la abstracción geométrica que en la expresividad emocional, la calidad formal, la coherencia conceptual y la potencia visual del conjunto sitúan a Topología del crecimiento como una de las obras más destacadas del certamen, ejemplo de dominio técnico, claridad conceptual y madurez artística.