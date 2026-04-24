La Diputación encarga a la UJI dos estudios para evaluar la reapertura del balneario de Benassal

Uno de los espacios de turismo y salud de Castellón, el balneario de Benassal, permanece cerrado desde 2022. Para lograr su reapertura, el actual equipo de gobierno de la Diputación provincial ha realizado más de una veintena de reuniones con el ayuntamiento de la localidad y empresas turísticas. La primera tuvo lugar el 23 de agosto de 2023, por parte del diputado de Patrimonio, Ximo Llopis.

Ahora, la Diputación de Castellón da un nuevo paso en este objetivo, al encargar a la Universitat Jaume I la elaboración de dos estudios que permitan evaluar la viabilidad y rentabilidad de estas instalaciones. La medida, desplegada desde el Patronato Provincial de Turismo, consiste en el encargo a la UJI de un documento de viabilidad y un estudio económico-financiero de explotación. Son los pasos previos indispensables para licitar más adelante la explotación del centro termal.

Dos estudios para impulsar la reapertura

"Los resultados de estos informes marcarán las condiciones de la licitación con el fin de que favorezcan el desarrollo turístico del municipio y la rentabilidad del balneario, lo que a su vez contribuirá al crecimiento económico de la zona y la provincia en su conjunto", expresa el vicepresidente y responsable de Infraestructuras, Héctor Folgado.

El vicepresidente provincial incide en que "el balneario de Benassal es un recurso turístico y generador de oportunidades y de desarrollo de gran relevancia para el municipio y para toda la provincia de Castellón". Y, con el fin de garantizar su sostenibilidad y optimizar su funcionamiento, el Patronato Provincial de Turismo ha adjudicado la elaboración de los dos estudios por un importe de 9.000 euros (más IVA).

Análisis de mercado y explotación

Por un lado, el estudio de viabilidad tiene como propósito determinar la viabilidad del balneario en cuanto a su sostenibilidad operativa y su capacidad para generar un impacto positivo en la economía local. Se incluirá un análisis detallado de las condiciones del mercado, la competencia, la demanda potencial, las infraestructuras necesarias y los posibles obstáculos y oportunidades de mejora. "Para ello, tanto técnicos de la Diputación como de la UJI se reunirán con agentes locales de Benassal para conocer de primera mano la oferta y demanda actual de este municipio", explica Héctor Folgado.

En cuanto al estudio económico-financiero de explotación, se centrará en evaluar la rentabilidad económica. Se analizarán los ingresos potenciales, los costes operativos, las inversiones necesarias y los escenarios financieros a corto y largo plazo. "El estudio permitirá prever la viabilidad financiera y los beneficios que pueda conllevar una correcta explotación de las instalaciones", añade el vicepresidente provincial, quien remarca que "con estos dos estudios nos marcamos el objetivo de lograr una licitación ajustada a la realidad, en la que los licitadores tengan toda la información necesaria para que el proceso sea un éxito".

Objetivo: desbloquear el balneario

El vicepresidente y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, expresa la intención de "buscar la mejor solución para desbloquear la reapertura de esta infraestructura y que vuelva a ser clave para la dinamización del territorio".