Emergencias inicia la campaña itinerante de sensibilización ciudadana para fomentar la cultura de la prevención y la autoprotección

La Conselleria de Emergencias e Interior ha iniciado la campaña itinerante de sensibilización ciudadana para fomentar la cultura de la prevención y la autoprotección ante los accidentes y catástrofes, y donde el conseller de este departamento, Juan Carlos Valderrama, ha incidido en la necesidad de formar a la población “para reducir la vulnerabilidad individual y colectiva”.

Valderrama también ha remarcado que la campaña, que llegará a la provincia el domingo 26 de abril y será en la localidad de Alcossebre, “está orientada a que la ciudadanía conozca mejor los riesgos, sepa cómo prevenirlos y cómo reaccionar ante inundaciones, incendios, accidentes domésticos y otras emergencias”.

La iniciativa está destinada al conjunto de la ciudadanía y se desarrollará a través de una unidad móvil con recursos interactivos instalada en un autobús, que recorrerá varios municipios de las tres provincias para acercar la formación en prevención y divulgar los recursos públicos de emergencias, incluida la aplicación del 1·1·2.

Juan Carlos Valderrama ha explicado que esta iniciativa ha sido diseñada por la Dirección General de Innovación en Emergencias “para divulgar experiencias prácticas, inmersivas y pautas claras sobre cómo actuar, utilizando recursos adaptados a todos los tramos de edad”.

Cada localidad contará con sesiones dirigidas al alumnado de los centros educativos, actividades abiertas al público en espacios que permiten alta concurrencia y acciones orientadas a maximizar la participación ciudadana.

Prevención itinerante

La tecnología del autobús móvil dispone de distintos recursos, en formato bilingüe y con lenguaje inclusivo, para interactuar y adaptar los contenidos tanto al público general como a la población infantil y juvenil, las familias o las autoridades locales y personal técnico municipal, de manera que el conjunto de la ciudadanía mejore su capacidad para anticiparse y actuar correctamente ante una emergencia.

Así, la unidad móvil ofrece una experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual centrada en la autoprotección; una pantalla táctil con la app GVA 1·1·2 Avisos destinada a reforzar su conocimiento y uso; actividades lúdicas como el bingo o la OCA orientadas a la toma de decisiones ante situaciones críticas y talleres informativos sobre emergencias.

El vehículo dispone también de accesos adaptados y de un espacio interior de 50 metros cuadrados que permite celebrar reuniones de trabajo con la corporación municipal, personal técnico o profesionales de protección civil para reforzar la coordinación y la cultura preventiva a nivel territorial.

Juan Carlos Valderrama ha asegurado que la Generalitat “seguirá apostando por iniciativas que redunden en mejorar la capacidad de respuesta colectiva e individual y en fomentar una formación básica generalizada ante situaciones de riesgo, para que nadie se sienta solo y desprotegido en los primeros momentos de una emergencia”.

Por otra parte, el conseller de Emergencias e Interior también ha asistido en Orihuela a la presentación de los nuevos vehículos todoterreno de última generación recién incorporados a la Policía Local de la ciudad, con el fin de mejorar la respuesta operativa en entornos rurales, situaciones de emergencia y zonas de difícil acceso. Asimismo, se ha adquirido un dron para reforzar las capacidades de vigilancia y coordinación.