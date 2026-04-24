Eva Alcón: «El Premio Mujer del Mediterráneo no solo distingue trayectorias, sino que visibiliza valores necesarios»

«Quiero agradecer al periódico Mediterráneo la apuesta por impulsar unos galardones que no solo distinguen trayectorias, sino que visibilizan valores necesarios».

Con estas palabras se ha expresado la rectora de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló y presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas, Eva Alcón, quien ha sido distinguida con el Premio Mujer del Mediterráneo 2026.

Este premio es un reconocimiento a un compromiso con la sociedad y las instituciones a las que representamos» Eva Alcón — Rectora de la UJI

El galardón, impulsado por el periódico Mediterráneo, tiene como objetivo visibilizar, valorar y potenciar la contribución de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.

Compromiso con la educación y la investigación

Con la mención a Alcón, se reconoce su labor educativa e investigadora, así como su compromiso con la universidad pública, la igualdad y la perspectiva de género. El acto de entrega es el 29 de abril, a las 9.30 horas, en el Moll de Costa del Grau de Castelló. (Formulario de inscripción para asistir)

El acto contará con la asistencia de representantes del ámbito educativo, social y económico de Castellón. / Kmy Ros

Agradecimiento

Eva Alcón ha manifestado que recibe este galardón «muy agradecida» y «como un reconocimiento a un compromiso con la sociedad y con las instituciones a las que representamos y, en mi caso, como un reconocimiento con mi compromiso con la universidad pública».

Quiero agradecer al periódico ‘Mediterráneo’ la apuesta por impulsar estas distinciones» Eva Alcón — Rectora de la UJI

Biografía

La trayectoria de Eva Alcón en la UJI se remonta a 1993. Además de desarrollar su carrera académica, también ha ocupado diversos cargos vinculados a la gestión universitaria, lo que le ha permitido tener un conocimiento profundo de la educación superior y del sistema de investigación.

En el ámbito académico, en 1999 fundó el grupo de investigación Lingüística Aplicada a la Enseñanza en Lengua Inglesa (LAELA), que dirigió hasta 2018.

Perspectiva de género Eva Alcón fue la primera delegada para Políticas de Igualdad de la CRUE y, de 2019 a 2021, fue la interlocutora para promover la perspectiva de género en todas sus dimensiones. Entre los logros, destaca la prórroga del sexenio vivo de investigación por maternidad y el estudio para mitigar la brecha salarial entre el personal docente e investigador.

Acto de entrega del galardón Día : Miércoles, 29 de abril

: Miércoles, 29 de abril Hora : 9.30 horas

: 9.30 horas Lugar: Moll de Costa (Grau de Castelló) 9.30 horas. Recepción y photocall. 9.45 horas. Presentación y palabras de bienvenida a cargo de la directora comercial del Periódico Mediterráneo, Cristina Pastor. 9.50 horas. Apertura a cargo de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco. 10.00 horas. Intervención de la Sra. Dª Amparo Navarro Faure, rectora Magnífica de la Universidad de Alicante. 10.15 horas. Acto de homenaje: entrega del galardón diseñado ex profeso para estos premios por la artista castellonense Míriam Olivares. Entregan el premio la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, la rectora Amparo Navarro Faure y la directora comercial del Periódico Mediterráneo, Cristina Pastor. 10.20 horas. Palabras de la Mujer del Mediterráneo, Eva Alcón. 10.50 horas. Cierre.