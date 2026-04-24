Los expertos piden planificación y comunicación ante emergencias

Andrés Balfagó, director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, y Antonio Costa, oficial jefe del Servicio Municipal de Bomberos de Castelló, coincidieron en reclamar más anticipación, mejor planificación y una comunicación clara para proteger a la población en la mesa redonda titulada El papel de los ayuntamientos frente a las emergencias. Carmen Tomás, moderadora, situó el debate en torno a los grandes desafíos que afrontan hoy los ayuntamientos: desde temporales de viento, inundaciones o incendios a incidentes industriales o emergencias sanitarias.

En ese contexto, Balfagó defendió que «la comunicación salva vidas» y remarcó que una información acertada, tanto antes como durante una emergencia, puede ser decisiva para evitar daños o minimizarlos. A su juicio, los avisos deben ser «claros y concisos» y llegar a toda la población, con especial atención a colectivos vulnerables. En esa tarea, apostó por combinar nuevas tecnologías con canales tradicionales como la radio, la televisión o los medios escritos.

Galería de fotos del III Foro de Municipalismo. / Gabriel Utiel

El director general explicó además que la estrategia integral de mejora para la resiliencia y la respuesta ante grandes catástrofes planificada a través del Plan Endavant de la Generalitat contempla más de 300 medidas de planificación, prevención y coordinación. Entre las prioridades, citó la elaboración de planes de actuación municipal ante riesgos específicos y la actualización de los planes territoriales de emergencia. En el caso de la provincia de Castellón, señaló que el 95% de los municipios dispone de plan territorial de emergencia, aunque incidió en que esa planificación necesita revisión y puesta al día. También destacó el esfuerzo en formación de alcaldes y cargos electos, especialmente en municipios pequeños, donde no siempre existen los mismos recursos que en un gran municipio, pese a que las responsabilidades legales y operativas son las mismas.

Ese mensaje conectó con la intervención de Antonio Costa, que describió la realidad municipal en materia de emergencias como una realidad compleja de enorme responsabilidad para alcaldes y alcaldesas. Desde su experiencia, advirtió de que la sociedad sigue teniendo una escasa conciencia del riesgo y de que aún persiste una fuerte resistencia a la cultura preventiva, incluso en cuestiones tan básicas como la realización de simulacros.

"La clave está en anticiparse, comunicar bien y tener engrasados los dispositivos" Antonio Costa — Jefe de Bomberos de Castelló

Costa insistió en que el municipio es la primera línea de respuesta ante una emergencia por su cercanía al ciudadano, su conocimiento del territorio y su capacidad para identificar riesgos y recursos disponibles. Por eso, defendió que los planes de emergencia no pueden quedarse en un mero trámite ni en «documentos para adornar estanterías», sino que deben ser herramientas vivas, conocidas y asumidas tanto por técnicos como por responsables políticos.

A su juicio, la acción municipal debe apoyarse en tres grandes ejes. El primero es la anticipación: conocer la realidad del municipio, desarrollar e implementar planes, hacer simulacros e identificar con tiempo los recursos disponibles. El segundo es la comunicación: trasladar a la ciudadanía qué está ocurriendo y qué debe hacer. Y el tercero es la reacción: tener bien engrasados los dispositivos que deben actuar sobre el terreno o coordinar la respuesta desde los centros de mando.

"Estamos mejor preparados que hace unos años, pero eso no puede llevarnos a la comodidad" Andrés Balfagó — Director General de Coordinación de los SPEIS

Tanto Costa como Balfagó coincidieron en que los municipios están hoy mejor preparados que hace unos años, aunque ambos introdujeron matices. Balfagó destacó los avances en concienciación, refuerzo de plantillas y mejora de materiales, pero advirtió de que ninguna administración puede caer en la complacencia. Costa consideró que la mejora ha sido más visible en el plano reactivo que en el preventivo, y recordó que la prevención debería concentrar la mayor parte del esfuerzo.

Uno de los déficits señalados fue la autoprotección ciudadana, que Balfagó definió como una asignatura pendiente. Puso ejemplos, de medidas sencillas, como extintores en vehículos o la instalación de detectores de humo en viviendas, que pueden evitar daños mayores e incluso salvar vidas.

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Asimismo, Costa apuntó la conveniencia de contar con profesionales especializados en protección civil y emergencias capaces de coordinar áreas distintas y dar continuidad al trabajo preventivo. Mientras, Balfagó recordó a los alcaldes que disponen del respaldo de la Generalitat y Diputación en materia de emergencias.