Líderes empresariales exponen en la UJI cómo comunicar en tiempos de incertidumbre

La asociación de directivos de comunicación Dircom Comunitat Valenciana y Región de Murcia ha reunido en el Paranimf de la Universitat Jaume I a 300 profesionales y alumnos del ámbito empresarial, institucional y de la comunicación en la jornada Liderazgo y reputación en tiempos de incertidumbre. El encuentro ha abordado cómo las organizaciones afrontan un contexto marcado por la complejidad geopolítica y la transformación tecnológica.

La presidenta de Dircom CVM, Esther Castellano, ha subrayado el papel creciente de las empresas en la sociedad y la relevancia estratégica de la comunicación: "Durante mucho tiempo mirábamos casi exclusivamente a las instituciones políticas en busca de dirección, respuesta o influencia. Pero hoy las empresas son actores clave en la sociedad. Tienen capacidad para impulsar conversaciones, para generar marcos de confianza, para fijar estándares éticos, para promover innovación útil, para actuar con compromiso y para influir positivamente en la vida de las personas. En este contexto, el director de comunicación es una figura fundamental, y debe estar en el origen, en el diseño y en la ejecución de la estrategia de la compañía. Debe formar parte del lugar donde se piensa, donde se anticipa, donde se decide".

Comunicación estratégica en entornos complejos

Entre las intervenciones destacadas, Darío Grimalt (Ale-Hop) ha analizado el crecimiento internacional de la marca y la importancia de construir propuestas diferenciales y coherentes, animando especialmente a los estudiantes a entender la marca como una experiencia global y a mantenerse actualizados.

Paco Gavilán (Nunsys Group), en conversación con Rocío Blay (UJI), ha abordado el impacto de la tecnología en la confianza, destacando la necesidad de integrar la innovación desde una visión estratégica alineada con la cultura y los valores corporativos.

Geopolítica, lenguaje claro y gobernanza

La geopolítica ha sido otro de los ejes clave, con la intervención del coronel Ángel Adán, delegado de Defensa en la Comunitat Valenciana, quien ha señalado la importancia de anticipar escenarios y reforzar la comunicación en entornos de incertidumbre.

Asistentes a la jornada celebrada en el Paranimf de la UJI. / Mediterráneo

Durante la jornada también se ha presentado el Anuario Dircom, de la mano de Paz Uruñuela, quien ha puesto en valor el lenguaje claro como herramienta para mejorar la transparencia y la eficacia comunicativa. En esta línea, Juan Salvador Pérez ha expuesto el caso de éxito de la UJI como ejemplo de comunicación clara aplicada a una institución.

Mesas de diálogo sobre reputación y marca

El encuentro ha concluido con dos mesas de diálogo centradas en cuestiones clave para las organizaciones. La primera, dedicada a la relación entre gobernanza y reputación, ha puesto el foco en la medición y en la integración de la comunicación en la toma de decisiones, con la participación de Sebastián Cebrián (Roman Villafañe), Carolina Llopis (Ubesol) y Francisco Fernández-Beltrán (UJI).

La segunda mesa ha abordado el valor de la marca como activo estratégico para generar confianza y diferenciación, y ha contado con las intervenciones de Carolina Beguer (Nealis), Lorena Lázaro (Dacsa), Alberto García (Vicky Foods) y Alejandra Joanes (Mercadona).

Inauguración institucional de la jornada

La jornada ha sido inaugurada por la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, quien ha destacado el papel de la comunicación como pieza clave para construir organizaciones más sólidas y fiables, y por la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, que ha subrayado la importancia de abordar la comunicación desde una perspectiva profesional.