Luis Garnes sobre la Enfermería taurina: "El tiempo es fundamental en la atención al paciente corneado"

El colegio oficial de enfermeros y enfermeras de Castellón ha celebrado esta semana la Jornada de Enfermería y Festejos Taurinos, de la que Luis Garnes, vocal de la junta de gobierno del COECS y responsable de asuntos taurinos afirma que ha sido un gran éxito de convocatoria.

--Háblenos de la Jornada de Enfermería y Festejos Taurinos ¿cuántas personas se han inscrito y a quién va dirigido

--Estamos muy satisfechos porque ha tenido una gran acogida; prácticamente el salón de actos del colegio estaba lleno con la asistencia de unas 70 personas; fundamentalmente estaba dirigido a aquellas enfermeras que suelen hacer festejos taurinos, pero estaba abierta a profesionales de toda la provincia de Castellón e incluso asistieron alguna inscripción de Valencia.

--Actualmente ¿cree que está adecuadamente reconocida la especialización de enfermería taurina?

--Es cierto que desde el colegio de enfermería de Castellón sí que lo venimos reclamando desde el decreto que se publicó en el 2002, cuando se incluyó de forma obligatoria que hubiera un enfermero en los festejos taurinos, pero no ha llegado a reconocerse ni a exigirse ningún tipo de especialización en esta materia

-- ¿Cuántos colegiados de Castellón disponen de esta especialización?

--En Castellón tenemos mucha gente formada porque el curso de enfermería y festejos taurinos se viene realizando desde el 2005. Fue n compromiso que adquirió en su día con la Conselleria nuestro entonces presidente Francisco Javier Pareja y venimos realizando esta formación desde 2005, excepto el lapsus provocado desde la irrupción de la pandemia hasta el periodo 24/25, en que no se hizo ninguno. Esto supone que alrededor de 400 profesionales formados en la provincia de Castellón. Pero, como digo la normativa actual no exige ningún tipo de preparación para ejercer en el festejo; sería lo ideal porque lo ideal sería que el personal que participa en cualquier actividad tuviera la mejor preparación posible; de ahí que nosotros, pese a que la normativa no lo exige, el colegio como garante de la asistencia que prestan sus colegiados queremos ser una garantía para la sociedad en cuanto a la formación de nuestros profesionales.

--¿Cómo valoraría la formación en enfermería taurina en Castellón en comparación con otros puntos de España?

--Realmente no podría con certeza contestarte. Lo que sí puedo hablarte es del curso de enfermería taurina del colegio de enfermería de Castellón; es un curso muy completo, de 50 horas, reconocido por el EVES y la verdad es que siempre ha sido muy buena. No tengo constancia de que en otros puntos de España se hagan cursos tan amplios.

--¿Qué cualidades debe tener el enfermero taurino?

--En unas jornadas que hicimos en el 2007 no se llegó a ninguna conclusión sobre perfil del enfermero taurino. Se precisa una buena formación como generalista y conocer todas las técnicas a aplicar en este tipo de festejos, pero la particularidad del ambiente, el conocimiento del medio y una formación cercana sí facilita que el personal pueda tener un concepto de la atención en el festejo más completo.

--¿Cuál es la dotación mínima que debe tener una enfermería de festejos taurinos, según el reglamento?

--Un médico, un enfermero, una ambulancia de tipo B o C, en estos casos, el tiempo es fundamental.

--¿Cuáles son las lesiones más frecuentes que pueden darse en un festejo de bous al carrer?

--Aunque pueda resultar paradójico, no suelen ser heridas por asta de toro, sino traumatismos de todo tipo, como contusiones y heridas inciso contusas.

--En caso de una cornada ¿cuáles son las claves más importantes para atender a un herido?

--Los profesionales deben tener claro lo que pueden hacer y la situación, el compromiso de vida que puede tener el paciente corneado; es muy importante realizar una muy buena estabilización del herido y un transporte en condiciones, porque el tiempo es fundamental en este tipo de heridas.

--¿Qué propuestas de mejora ha hecho el colegio de enfermería al reglamento de bous? ¿se han aceptado?

--En agosto del 2025 salió el borrador y hemos hecho alegaciones, por una parte solicitábamos una formación para los festejos taurinos de los enfermeros y también hicimos propuestas en cuanto a la dotación mínima de la enfermería para este tipo de festejos. Estamos hablando de condiciones mínimas que deben reunir las enfermerías dedicadas a este menester, tanto en aspecto físico (amplitud física de espacios, luminosidad, facilidad para tener una buena higiene, agua corriente...) como la dotación material. Porque la que está contemplada actualmente descrito en el reglamento del 2015 no se ajusta a la realidad del festejo taurino ni es práctica a la hora de llevar a cabo la dotación de su material, porque está dotada para ambulancias y la ambulancia que está preparada para el traslado del paciente, no para hacer una atención in situ.

Elaboramos una batería de propuestas, no sabemos todavía el resultado, esperamos que alguna sea tenida en cuenta.

--Si hay algo que no le haya preguntado y me quiera destacar...

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--Me gustaría destacar la labor que la enfermería tiene en este tipo de festejos; es muy importante porque forma parte del equipo junto con el médico, actuaciónion de uno y otro es fundamental para una buena atención ante peligros y accidentes, pero a nivel normativo el reconocimiento del papel de la enfermería no se tiene en cuenta a la hora de tomar decisiones y podemos aportar muchísimo. Cada día la enfermería está mejor formada. No nos referimos a compensación económica, realmente nos referimos a un reconocimiento en cuanto a la responsabilidad que verdaderamente asume el enfermero o enfermera por su implicación en la atención de los festejos taurinos de bous al carrer. Presentamos un documento consistente en un check list para la dotación mínima de una enfermería de festejos taurinos y, de ese documento sería responsable el enfermero que participa en el festejo taurino. En él se repasa todos los elementos que deben haber en la enfermería taurina en cuanto a dotación con firma del enfermero responsable que lo ha revisado confirmando que está todo lo que debe conformar dicha dotación. Es una forma de reconocer el trabajo que hace y la responsabilidad que tiene. Es una lástima que teniendo personal con una buena cualificación no se les saque provecho porque puede aportar una calidad a la atención prestada.