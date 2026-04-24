Los principales mandos terrestres de la OTAN se reúnen a media hora de Castellón: Este es el motivo

El Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad / Headquarters NATO Rapid Deployable Corps – Spain, conocido como HQ NRDC-ESP, ha acogido los días 22 y 23 de abril la 29ª edición de la Land Corps Commanders’ Conference, un foro de alto nivel de la OTAN que reúne a los principales mandos terrestres de la Alianza.

La cita se ha celebrado en Valencia y en Bétera, municipio situado a aproximadamente media hora de la frontera con la provincia de Castellón, lo que acerca a los castellonenses una de las reuniones militares más relevantes del ámbito terrestre de la OTAN.

La conferencia, liderada por el Allied Land Command, LANDCOM, con sede en Izmir, Turquía, ha contado con el apoyo como anfitrión del HQ NRDC-ESP, con sede en Bétera, poniendo de manifiesto el compromiso de España como nación marco con la Alianza.

Reunión de los Jefes Mandos Terrestres de la OTAN en la sede del HQ NRDC-ESP. / Mediterráneo

La primera jornada, celebrada el 22 de abril en el acuartelamiento de Santo Domingo, en Valencia, sede del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, permitió a los mandos participantes abordar cuestiones clave para el futuro del dominio terrestre. Entre ellas, la evolución del mando y control, la situación del entorno estratégico, así como los avances en materia de preparación, coordinación entre ejércitos aliados y disuasión en el flanco este de la OTAN.

El 23 de abril, las actividades continuaron en la sede del HQ NRDC-ESP en Bétera, donde se desarrollaron sesiones específicas orientadas a profundizar en aspectos operativos y de coordinación entre los distintos mandos aliados.

Como parte del programa, los participantes realizaron una visita al Campo de Maniobras de Viator, en Almería, donde se desarrolla la Campaña de Experimentación Táctica, organizada por el Centro de Fuerza Futura del Ejército de Tierra en colaboración con la Brigada “Alfonso XIII” II de La Legión.

Exposición en Almería de los Jefes Mandos Terrestres de la OTAN. / Mediterráneo

Durante esta actividad, los asistentes pudieron presenciar una demostración de capacidades de última generación, incluyendo sistemas aéreos no tripulados, plataformas terrestres no tripuladas, capacidades contra drones y soluciones avanzadas de mando y control en puestos de mando. Esta visita permitió conocer de primera mano los avances en innovación, integración de sistemas y transformación del combate terrestre.

La Land Corps Commanders’ Conference constituye un foro clave para alinear estrategias, compartir experiencias y reforzar la cohesión entre los mandos terrestres de la OTAN. Su celebración en España refuerza el papel del HQ NRDC-ESP dentro de la estructura de fuerzas de la Alianza y subraya el compromiso de España con la defensa colectiva, la preparación operativa y la seguridad en el flanco este.

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Sobre el HQ NRDC-ESP

El Cuartel General de Despliegue Rápido de la OTAN en España, con base en Bétera, es una de las nueve estructuras de mando de alta disponibilidad de la Alianza. Bajo liderazgo español y con personal de 13 naciones aliadas, incluyendo España, el HQ NRDC-ESP está preparado para desplegar y conducir operaciones de alta intensidad en cualquier escenario, de acuerdo con los compromisos internacionales de la OTAN.