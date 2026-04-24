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Edificio del comedor

Novedades para la reapertura del antiguo restaurante J. Zamora del puerto de Castellón: esta es la empresa que lo gestionará

La concesión del local se ha aprobado en el consejo de administración

Inicio de la reforma del espacio.

Inicio de la reforma del espacio.

Gabriel Utiel

Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

Un conocido espacio del puerto de Castellón volverá a abrir sus puertas en las próximas semanas. El antiguo restaurante J. Zamora, ubicado en el edificio del comedor de obreros, llevaba cerrado desde finales de 2024. Con la finalidad de recuperar su actividad, la Autoridad Portuaria de Castellón llevó a cabo un proceso de contratación para reformar las instalaciones.

Esta labor fue adjudicada a la empresa Cristol Obras y Servicios, por un importe de 494.147 euros, impuestos incluidos. A comienzos de marzo empezaron las obras, con un plazo de ejecución aproximado de tres meses, en las que se incluye el cambio del falso techo, la colocación de mecanismos de aislamiento acústico o la renovación de los aseos para mejorar las condiciones de accesibilidad.

Nueva etapa para un espacio emblemático

Ahora, el consejo de administración de PortCastelló ha aprobado la concesión del local a J. Zamora & Guindilla Gestión, S.L. Dos nombres conocidos de la gastronomía local. Según señalan desde la institución, "esta adjudicación tiene como objetivo transformar este espacio en un referente gastronómico con el fin de contribuir a la dinamización del puerto".

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado que "entre nuestras líneas de actuación para dinamizar la zona lúdica está también potenciar e impulsar la oferta gastronómica y de restauración de toda la zona del puerto". Ha añadido que "la concesión de hoy se suma a las de la Plaza del Mar para contribuir a consolidar nuestro puerto como un punto neurálgico para el disfrute de vecinos y visitantes".

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Impulso al ocio y la gastronomía

Ibáñez ha subrayado que PortCastelló "se consolida como un puerto de oportunidades, un espacio donde se combinan la cultura, el ocio y la gastronomía".

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