Ya es oficial: una línea de tren que pasa por Castellón seguirá cortada hasta otoño

No es extraño que las obras públicas retrasen sus plazos de ejecución. Algo que es mucho más sensible cuando de ellas dependen medios de transporte. La línea de tren Sagunt-Teruel-Zaragoza, que pasa por varias localidades de Castellón, quedó cortada en febrero de 2025 para acometer unas importantes mejoras. Por su magnitud, se decidió el corte total durante unos meses, con la alternativa de un servicio de autobuses que alarga el tiempo de los viajes.

En noviembre estaba prevista su reapertura, pero se decidió ampliar esta situación hasta el primer cuatrimestre de 2026. Ahora, Adif hace oficial que tampoco estará reanudada la circulación, y que la vuelta del servicio ferroviario deberá esperar hasta el próximo otoño. Serán casi 20 meses sin poder usar el tren en localidades como Segorbe o Caudiel. El ente de infraestructuras ferroviarias señala que la causa se debe a un deslizamiento ocurrido hace un mes, que afectó a un talud en un tramo entre Teruel y Zaragoza. "Esto ha obligado a la realización de una obra de emergencia", detallan fuentes de la compañía pública.

Nuevo retraso en la línea Sagunt-Teruel-Zaragoza

Pese a este retraso, recuerdan la importancia de la inversión realizada, de 600 millones de euros, que supondrá la electrificación del tramo entre Teruel y Zaragoza, además de la preparación para electrificar en unos años el paso entre Sagunt y Teruel. Una medida que ya ha tenido como primer avance la exposición pública de los terrenos afectados por la instalación de las subestaciones eléctricas, si bien los vecinos del Alto Palancia no tendrán esta mejora hasta finales de la década.

Desde Adif apuntan que desde el inicio de las obras han sufrido fenómenos meteorológicos intensos, que han frenado el tiempo de ejecución. Uno de ellos fue un deslizamiento ocurrido en Navajas. Además, se han realizado diferentes actuaciones no previstas en un inicio. "A petición de ayuntamientos y plataformas ciudadanas, se han mantenido algunos pasos superiores, como el de Jérica", que debía demolerse y estaba considerado como una muestra de patrimonio ferroviario a conservar. También se han hecho mejoras en la vía verde entre Caudiel y Sarrión, y se han creado nuevos pasos inferiores en Jérica y Segorbe.

Más demoras ferroviarias en Castellón

No es la única actuación ferroviaria que se demora en la provincia. En noviembre tenía que comenzar el corte total de las vías que conectan Castelló y Tarragona, dentro de las inversiones del corredor mediterráneo. Una medida para adaptar esta zona al ancho internacional. Recientemente se ha anunciado el aplazamiento hasta abril de 2027. En lo referente al tercer hilo entre Castelló y València, que acumula retrasos de años, está previsto que quede finalizado en este mismo año. Así lo anunció el ministro de Transportes, Óscar Puente, con motivo de la toma de posesión del nuevo comisionado del Corredor, Joan Calabuig.