Padres y sindicatos apoyan la huelga docente y velarán por que no perjudique la evaluación de alumnos

La Plataforma en defensa de l'Ensenyament Públic expresa su apoyo a la posible convocatoria de huelga indefinida desde mayo por parte de algunos sindicatos docentes, así como a las movilizaciones que se convoquen. Como "representante de toda la comunidad educativa", el colectivo "velará junto a la plataforma sindical para que la huelga no perjudique al alumnado al que hay que garantizar su derecho a ser evaluado, al igual que defenderá el derecho del profesorado a hacer huelga y a defender unas condiciones laborales dignas". La plataforma está integrada por los principales sindicatos docentes, (STEPV, CCOO PV y UGT), las federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos FAMPA-València, Enric Valor de Alicante y Penyagolosa de Castellón, así como Escola Valenciana, CGT, FAAVEM, FEPV, SEPC, BEA, y la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica PV.

Burla de la Conselleria

Para las entidades que integran la plataforma, el departamento que dirige Carmen Ortí "se burla de toda la comunidad educativa" cada vez que se siente en una mesa a negociar.

En este punto, hacen un llamamiento a toda la comunidad educativa a "secundar la huelga indefinida que definan esta próxima semana los sindicatos y motiva a participar en las movilizaciones que se convocarán en las tres capitales de provincia".

"El problema lo tiene la Conselleria y es ella quien tiene que dar respuesta al conflicto que tiene encima de la mesa. Si la consellera Ortí y el gobierno valenciano no toman medidas inmediatas, la huelga indefinida será una realidad", advierte la portavoz de la Plataforma y presidenta de Fampa-València, explica Elisabet García.