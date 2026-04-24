El PSPV denuncia citas de neurología infantil para abril de 2027 en Castellón

Listas de espera, neurología infantil, sanidad pública valenciana, Castellón y atención pediátrica. El PSPV-PSOE ha denunciado este viernes que la Generalitat está dando citas de neurología infantil para abril de 2027 en la provincia de Castellón, una demora que, según el diputado autonómico Rafa Simó, evidencia el deterioro de la capacidad de respuesta del sistema sanitario público valenciano. No es la primera vez que se producen denuncias por retrasos en especialidades. El PSPV ya denunció hace unos meses demoras de año y medio para una cita de cardiología y los sindicatos criticaban que en oftalmología se daban citas a un año vista.

Esperas de hasta un año para menores

El diputado autonómico del PSPV-PSOE Rafa Simó ha alertado de que las familias de Castellón se están encontrando con citas de neurología infantil fijadas para dentro de casi un año. A su juicio, esta situación demuestra que el sistema público de salud “ya no es capaz de dar respuesta dentro de unos plazos mínimamente razonables”, ni siquiera cuando se trata de menores y de una especialidad especialmente sensible.

“Este es el grado de descomposición al que el PP está llevando a la sanidad pública valenciana”, ha afirmado Simó, quien ha situado estas demoras como un síntoma del deterioro de la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana.

“Impotencia, ansiedad y angustia” para las familias

El PSPV ha puesto el foco en el impacto humano de estas listas de espera. Simó ha advertido de que un año de espera no es solo una cifra administrativa, sino una carga emocional para muchas familias.

Según el diputado socialista, esta situación provoca “impotencia, ansiedad y angustia sostenida e innecesaria” en hogares que esperan una respuesta médica para sus hijos. Una demora que, ha añadido, “ninguna administración responsable debería normalizar”.

Una especialidad clave para la detección precoz

La portavoz socialista de Sanidad en Les Corts, Yaissel Sánchez, ha subrayado que la neurología infantil no puede tratarse como una especialidad más dentro del sistema sanitario, porque la detección precoz, el seguimiento y la intervención a tiempo pueden ser determinantes en la vida de un menor.

“El PP está llegando tarde allí donde un gobierno no puede llegar nunca tarde”, ha lamentado Sánchez, quien ha asegurado que estas demoras reflejan “con crudeza” hasta qué punto, a juicio del PSPV, el Consell está fallando “en lo más básico”.

El PSPV habla de una sanidad “desbordada”

La diputada socialista ha definido la situación actual de la sanidad valenciana como la de un sistema “completamente desbordado, sin recursos y con una administración detrás que no reacciona con la urgencia necesaria”.

En este sentido, el PSPV sostiene que las listas de espera en pediatría han empeorado un 60% en el Hospital General de Castellón desde que gobierna el PP, un dato que los socialistas vinculan al deterioro de la atención sanitaria pública.

Críticas a las derivaciones a la privada

Simó también ha denunciado que la sanidad privada no crece, según su valoración, porque ofrezca un modelo mejor, sino porque la Generalitat estaría “empobreciendo” la capacidad de respuesta de la sanidad pública, ya sea “deliberadamente o por negligencia”.

Rafa Simó i Yaissel Sánchez / PSPV

El diputado autonómico ha advertido de que esta situación acaba alejando la atención sanitaria pública de la ciudadanía y empujando a muchas familias a pagar para recibir asistencia.

En este contexto, ha recordado que el PSPV-PSOE llevará a los tribunales la falta de transparencia que atribuye al gobierno del PP por ocultar información sobre los costes de las derivaciones a la privada.

“Esos recursos deberían servir para reforzar el sistema público, contratar a más médicos y recortar las listas de espera”, ha defendido Simó.

Exigen un plan de choque urgente

Ante esta situación, el PSPV-PSOE reclama a la Conselleria de Sanitat un plan de choque urgente para reducir las listas de espera en neurología infantil en la provincia de Castellón.

Los socialistas piden evitar que se normalice que “un menor tenga que esperar hasta un año para ser atendido por un profesional sanitario”.

“El gobierno de los mejores que coreaban hace dos años se les desmonta con argumentos”, ha concluido Simó.