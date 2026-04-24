Cómo conseguir la regularización: El PSPV abre su sede de Castelló al asesoramiento gratuito

El PSPV abrirá la Casa del Pueblo al asesoramiento gratuito de personas interesadas en el proceso extraordinario de regularización migratoria. De esta forma, la sede socialista de la calle Carcaixent abrirá de lunes a viernes en horario de 9 a 19 horas para atender a cualquier persona en esta situación y evitar la propagación de bulos y estafas detectados, según ha informado el partido en un comunicado.

Con cita previa

Además, el PSPV ha habilitado un formulario para la solicitud de cita previa que evite, de esta forma, las colas de espera en la calle y facilite una atención personalizada y sin límite de tiempo. El registro ya está abierto en la dirección: https://psoecs.short.gy/cita-previa. Los responsables de la oficina instan a quienes realicen la reserva de cita a acudir a la oficina en la hora indicada y con toda la documentación de que dispongan para facilitar la tramitación de expedientes.

Requisitos

Los requisitos para formar parte del proceso son encontrarse en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses en el momento de la solicitud, además de carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública.

Jornada informativa

El PSPV abre su sede de Castelló al asesoramiento gratuito de interesados en la regularización migratoria / PSPV

La iniciativa impulsada desde el PSPV de Castelló arrancó este jueves con una jornada informativa a cargo de David Barrachina, abogado especialista en extranjería, que resolvió las dudas planteadas por los asistentes. En la reunión también participaron Yaissel Sánchez, secretaria de Migraciones del PSPV-PSOE y diputada en Les Corts Valencianes, y Silvia Gómez, diputada de Bienestar Social en la cámara autonómica, así como el portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista y diputado provincial, José Luis López.

López ha recordado que la regularización extraordinaria supone un impulso a los derechos humanos, la integración y la convivencia dentro de la política migratoria para la igualdad de quienes ya residen entre los castellonenses pero que, hasta la fecha, no podían formar parte de la estructura legal.