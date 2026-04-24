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Conflicto en las aulas

Los sindicatos de Educación piden reunirse con Llorca para "activar una negociación real" que evita la huelga indefinida

El comité de huelga da por agotadas las conversaciones con la Conselleria

Huelga educativa en Castellón el pasado 31 de marzo.

Huelga educativa en Castellón el pasado 31 de marzo. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Ramón Pérez

Castellón

Los cinco sindicatos docentes con representación en la Mesa Sectorial de Educación --STEPV, ANPE, CSIF, CCOO y UGT-- solicitan mantener una reunión con el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, con el fin de que "se active una negociación real" sobre las reivindicaciones del colectivo.

En un comunicado, las cuatro organizaciones que integran el comité de huelga (STEPV, CSIF, CCOO y UGT) informan que, después "del fracaso de la negociación" sobre la mejora de las retribuciones del profesorado, que es uno de los temas de la plataforma reivindicativa, van a pedir una "reunión urgente" con el jefe del Consell.

Estos sindicatos "dan por agotada" la negociación con la Conselleria de Educación "en el momento en que no solo no presentó ninguna propuesta sobre retribuciones, sino que informó que hasta el otoño no se negociaría ninguna subida salarial por problemas con los presupuestos".

Estas entidades entienden que, "cuando se aborden el resto de temas repartidos en cuatro meses, la respuesta será la misma" por lo que, ante esta situación, trabajan estos días en "la concreción de la huelga indefinida que tendrá lugar en el mes de mayo y que ahora está más justificada que nunca ante la carencia de negociación con la administración educativa".

Propuestas concretas

Es por eso que apelan al president de la Generalitat para que "intervenga en el conflicto y se active una negociación real y efectiva en breve, con propuestas concretas de cada reivindicación sindical, para mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, personal de atención educativa y, por lo tanto, mejorar la atención de nuestro alumnado".

Por su parte, ANPE ha emitido un comunicado en el que expone que, tras la última reunión de los cinco sindicatos con la consellera de Educación Carmen Ortí, en la que la responsable del departamento "no presentó ninguna propuesta de subida salarial", ha iniciado la consulta a su afiliación para que ésta determine las acciones reivindicativas que el sindicato adopte a continuación.

Noticias relacionadas y más

"Una vez agotada la vía de negociación con la Conselleria de Educación, ANPE quiere instar a la Generalitat Valenciana a que tome cartas en el asunto. Por eso se han reunido hoy los sindicatos de la mesa sectorial y pedirán una reunión con el president de la Generalitat", explica.

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