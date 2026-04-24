El subidón de los precios por la guerra de Irán aniquila el alza de los salarios en Castellón

Agárrense que vienen curvas. La guerra de Irán ya se nota en el bolsillo de las familias de Castellón y en la cuenta de resultados de empresas y autónomos. Alimentos, bebidas, combustibles, gas, electricidad... todo está más caro que hace un año y la mala noticia es que el incremento de precios durará todavía unas semanas más. Los expertos de Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) prevén que la inflación siga subiendo en abril y mayo hasta el 4% y, aunque el conflicto bélico acabara hoy, no será hasta el verano cuando empezaría una desescalada hasta terminar el año con una tasa interanual del 3,4%.

Las previsiones para España no son nada buenas y en Castellón el panorama es incluso peor. El IPC de marzo se situó en la provincia en el 3,5% en tasa interanual, una décima por encima de la cifra del conjunto nacional, que fue del 3,4%. Un alza que se explica fundamentalmente por el incremento del transporte (los precios crecieron un 4,9% de marzo del 2025 al mismo mes de este año) y la vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,8%). Otras partidas que también han subido son vestido y calzado (5,5%); seguros y servicios financiaros (4,7%) y restaurantes y servicios de alojamiento (4,6%).

Los precios vuelven a dar un susto a las economías de Castellón y, además, el incremento del coste de la vida está aniquilando la importante subida de los salarios. Así, en el arranque de este año los sueldos pactados en convenio han aumentado un 3,57% en la provincia, un alza bastante superior a la registrada en el conjunto de España (2,92%) que, sin embargo, queda anulada por el acelerón de los precios (3,5%) a consecuencia del conflicto bélico en Oriente Próximo.

Durante los tres primeros meses de este 2026 se han aprobado en Castellón 16 convenios laborales que han afectado a 54.121 profesionales de 1.213 empresas, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Todos esos acuerdos contenían un incremento salarial medio del 3,57%, casi un punto más que la subida registrada durante los mismos meses del 2025.

El golpe de los años 2021 y 2022

El año empieza cuesta abajo para el bolsillo de los trabajadores (en 2025 el colectivo sí pudo ganar algo de poder de compra) y muchas familias de Castellón todavía no se han recuperado del durísimo golpe que sufrieron en 2021 y 2022, cuando los precios crecieron por encima de los sueldos. Un ejemplo. En 2022, la inflación en la provincia se disparó hasta el 8,4% mientras que las retribuciones que se negociaron en convenio apenas crecieron un 2,88%. Ese año, la pérdida de capacidad adquisitiva fue, por tanto, del 5,52%, una cifra a la que hay que añadir el 2,06% de merma registrado en el 2021.

El sindicato USO ha analizado cómo han evolucionado el coste de la vida y los salarios de los trabajadores en España en los últimos 17 años y la conclusión es clara: desde el 2008 los sueldos se han incrementado un 31,6%, aunque la alimentación lo ha hecho un 54,3% y los suministros de vivienda y combustible, un 43,9%. Además, alerta de que la mitad de la inflación acumulada desde 2008 se concentra entre 2021 y 2025: “Los precios han subido de forma contenida hasta 2021, pero entre 2021 y 2025 el IPC se ha incrementado un 18,4%, con la alimentación subiendo un 45,3%, frente a unos salarios que crecieron ese periodo el 17,33%. Y estamos a las puertas de otro período hiperinflacionario", aseguran.