Última llamada a startups de Castellón para entrar en Órbita y optar a 100.000 euros ‘equity free’

La cuenta atrás ha comenzado para las startups que aspiran a formar parte de Órbita, el programa de aceleración impulsado por el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI Castellón) y la Diputación Provincial. A tan solo diez días del cierre de la convocatoria, la aceleradora lanza su last call a proyectos innovadores y escalables que quieran acceder a un programa intensivo con mentoring estratégico, conexión directa con inversores y hasta 100.000 euros en premios equity free.

Órbita mantiene su posicionamiento como aceleradora boutique, con un modelo altamente selectivo que cada año elige solo a diez startups para trabajar de forma personalizada en su crecimiento. La novena edición volverá a reunir a proyectos de distintos sectores con un denominador común: alto potencial de escalabilidad y ambición de crecimiento.

“Buscamos startups que realmente quieran dar un salto cualitativo, que estén preparadas para dejarse acompañar y acelerar su crecimiento de forma estratégica”, destaca Paloma Delgado, directora del programa. “Órbita no es solo formación, es un proceso de transformación empresarial con foco en resultados reales y nuestra trayectoria nos avala”, señala Delgado, quien considera que “lo que diferencia a Órbita es la absoluta personalización para cada startup, una metodología propia y un modelo boutique, que nos permite trabajar con cada proyecto desde la base”. En este sentido, ha recordado que empresas punteras como Internxt, Arkadia Space, Cocircular, Inversiva, Momoven, Guruwalk, Aiudo, Forvenues o Howlanders han pasado por el programa, reforzando su posicionamiento y crecimiento tras su participación.

Órbita ofrece un itinerario estructurado que combina mentorías semanales con el equipo de dirección, sesiones especializadas con expertos y acceso directo a oportunidades de financiación. Entre sus principales atractivos, destacan los premios de hasta 100.000 euros sin cesión de capital —20.000 euros para cada una de las cinco startups ganadoras— y la conexión con el Club de Inversión Órbita, que garantiza visibilidad ante business angels y facilita el acceso a rondas de financiación.

En este sentido, Asier Basterretxea, mentor líder del programa, subraya el valor diferencial del acompañamiento: “Trabajamos codo con codo con los equipos para identificar palancas de crecimiento reales, nuestro objetivo es que cada startup salga con una hoja de ruta clara, validada y preparada para escalar y captar inversión”.

Aceleradora de referencia

Desde su creación en 2018, Órbita ha acelerado 80 startups que han logrado captar más de 48 millones de euros de financiación y generar una facturación acumulada superior a los 107 millones de euros, con una tasa de consolidación del 81 por ciento. Además, el programa ha contribuido a la creación de más de 700 empleos, consolidándose como una herramienta estratégica para el desarrollo del ecosistema emprendedor.

Así, Órbita se ha consolidado como una de las aceleradoras de referencia en el ámbito nacional, siendo finalista en la categoría “Mejor iniciativa de aceleración del año” en los Disruptores Innovation Awards 2025 y situándose entre las principales aceleradoras españolas según el ranking Funcas. Además, su impacto ha contribuido a que CEEI Castellón entre por primera vez en el ranking europeo del Financial Times, que reconoce a los hubs de emprendimiento más destacados del continente.

La convocatoria de la novena edición permanecerá abierta hasta el próximo 4 de mayo, fecha límite para que las startups interesadas presenten su candidatura a través de la web oficial: programaorbita.com. Tras el proceso de selección, los proyectos elegidos participarán en un programa intensivo que culminará en eventos clave del ecosistema inversor y emprendedor.