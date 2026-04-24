La venta de viviendas en Castellón sigue acelerada, pero la guerra genera dudas entre los inversores

El precio de la vivienda está disparado. También en Castellón, pero esto no impide que las operaciones inmobiliarias sigan en máximos. En febrero, la provincia registró 2.275 compraventas de viviendas, según las cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es un 13,75% más que en el mismo periodo del año anterior. Si se acumulan estos datos a los de enero, el aumento es del 4,2%, con un total de 4.036 transacciones. Una tendencia distinta a la de España, que hasta febrero cayó un 2,66%, y del conjunto de la Comunitat Valenciana, donde descendió todavía más, con un 5,28%.

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Castellón (Coapi), Francisco Nomdedeu, explica que la demanda en la provincia "sigue alta", a pesar de las nuevas incertidumbres. También señala que la guerra en Oriente Medio afecta menos al ladrillo que en otros sectores económicos castellonenses. "Existe una demanda latente y una necesidad imperiosa de viviendas, por lo que quien tiene la mínima oportunidad compra", expone. Eso sí, obtener el dinero necesario no es fácil. Cada vez hay más jóvenes que dependen de las propiedades de sus padres, o de su dinero, para poder emanciparse, como ha publicado Mediterráneo.

La demanda sigue fuerte en Castellón

El agente de la propiedad añade que el nuevo escenario geopolítico introduce cambios. "Hay más operaciones de compraventa entre aquellos que necesitan un hogar para vivir, mientras que los que hacen una operación para invertir se lo piensan más ante la coyuntura de estas semanas", argumenta. Algo que explica con las pocas alternativas que tienen las personas necesitadas de vivienda: "El alquiler es escaso y caro, y a la mayoría le sale más rentable la cuota de hipoteca que arrendar".

Las transacciones inmobiliarias se mantienen aceleradas, al igual que los precios, que están inaccesibles para importantes grupos sociales. ¿Esto se mantendrá en Castellón durante mucho tiempo? Francisco Nomdedeu cree que en los próximos tiempos "se irá ajustando, con unos incrementos cada vez más suaves". Esto no quiere decir que haya bajadas a la vista, un factor que se une al aumento de la inflación. "Los costes de la construcción están sujetos a la falta de mano de obra, el incremento de los precios de los materiales y de los combustibles", asegura. Por eso, el esperado ajuste en las valoraciones de la vivienda puede que tarde en llegar.

Más ventas de solares y expectativas urbanísticas

Además, no solo se disparan las compraventas. En Castellón se han vendido 169 solares en febrero, un 35,2% más que los 125 del mismo periodo en 2025. "Hay una necesidad latente de vivienda, incluso con precios altos", dice, lo que anima a las operaciones en terrenos para luego edificar sobre ellos. "A ello se tiene que añadir la concreción urbanística que hay en Castelló, con la aplicación del plan general, lo que da una seguridad jurídica y una garantía a los promotores". Un movimiento que está llamado a desafiar las dificultades económicas actuales, con este ordenamiento y la expectativa de una reforma de la normativa sobre el suelo en la Comunitat Valenciana, "que puede aportar más amplitud y rapidez a los promotores".